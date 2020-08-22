«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрались те, кто поддерживает и выступает за то, чтобы вопреки желанию протестных сил, Беларусь продолжала быть мирной и единой.