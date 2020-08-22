Прямой эфир

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

22 августа 2020 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Там собрались те, кто поддерживает и выступает за то, чтобы вопреки желанию протестных сил, Беларусь продолжала быть мирной и единой.  

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?-1

Я – фермер, приехал по собственной инициативе. За страну, за единение, Беларусь у нас прекрасная страна, мы интернациональный народ, друзья. Самая великолепная страна во всех отношениях. Я за страну, за Президента.

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?-4

Мне 85 лет. Я пришла сюда, я почти слепая – за Беларусь, за вас, молодых, за вашу жизнь, за ваше счастье.  

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?-7

Мы настолько переживаем все. И вот и внук – мы просто вот всей душой болеем. Дай бог здоровья нашему Президенту за то, что такая красота вокруг, за то, что спокойствие. К нам приезжают из Украины наши родственники, к нам приезжают из России. И все просто поражаются, говорят: как маленькая Швейцария. И мы хотим сохранить то, что у нас есть.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»
22 августа 2020 17:02

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Где мы можем заработать на хлеб? Украинские горняки заявили, что готовы работать в Беларуси
22 августа 2020 16:48

Где мы можем заработать на хлеб? Украинские горняки заявили, что готовы работать в Беларуси

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх
22 августа 2020 16:17

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх