Это зелёный свет для отечественной экономики. Что даст Беларуси подписание Директивы №9?

Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О приоритетных задачах Минска по развитию отношений с Пекином – в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, СТВ:

От политики неприсоединения до идеи экономической интеграции интеграций. Это геополитические идеи объединяют Минск и Пекин. Теперь новый импульс в отношениях. Президент подписал Директиву № 9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». В условиях скачков спроса из-за мирового локдауна это зеленый свет для отечественной экономики. Лазаревич о сотрудничестве с Китаем: убеждаемся, что с хорошими партнерами мы сможем получить дополнительный эффект. Читайте здесь.

Директива – это не просто документ о намерениях. Это такая дорожная карта. И речь не только об активной интеграции в проект «Один пояс – один путь». Речь о новых скоростях сотрудничества. Щекин: Директиву о развитии отношений с Китаем можно сравнить с 28 программами Союзного государства. Подробнее – тут.

Не забываем: Беларусь – экспортно ориентированное государство. Чем больше продадим, тем лучше будем жить. Китай – это громаднейший рынок. И когда другие страны закрывают свои рынки, Поднебесная проводит глобальные саммиты торговли услугами. Александр Лукашенко обратился к участникам Глобального саммита торговли услугами в Пекине. Читайте здесь.

COVID сбросил маски. Дипломатия – уходящая натура геополитики. Страны, даже не стесняясь, толкаются локтями. И в таких условиях сразу стало понятно, кто друг, а кто партнер. В начале мировой пандемии из Беларуси вылетел борт гуманитарной помощи в Китай. Ответный ход Пекина не заставил себя долго ждать. От вакцины до спокойных и весомых слов поддержки на международной арене. И это что-то большее, чем жесты вежливости. Вчера китайские дипломаты прокомментировали 9-ю Директиву Президента. Можно не соглашаться, нарекать и даже критиковать. Но необходимо просто вспомнить, что мечту о выпуске легкового автомобиля мы смогли осуществить благодаря сотрудничеству с китайским бизнесом. Это признают и здравомыслящие политики, и бизнесмены соседних государств.

Евгений Шевченко, народный депутат Украины IX созыва:

Я не видел, чтобы государственные предприятия белорусские были хуже, чем наши частные. А даже и лучше. Допустим, БелАЗ.

– БелАЗ, да. Ну ты берешь таких лидеров, конечно, очень мощных.

– Ну так давайте возьмем КрАЗ наш. Где наш КрАЗ?

– Нет его.

– А давайте АвтоЗАЗ возьмем. А вы знаете, что в Беларуси уже сделали автомобиль…

– Легковой?

– Да. Он проходит испытания. Электромобиль, который будет конкурент Tesla. Я был в Жодино, где построили завод, выпускают легковые автомобили китайские.