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Богданов: у нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги 9 месяцев этого года – 250 млн долларов

04 декабря 2021 18:24
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Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Богданов: у нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги 9 месяцев этого года – 250 млн долларов-1

Евгений Пустовой, СТВ:  
Если в промышленности мы можем кооперироваться (понятно, глупо конкурировать с большим Китаем), то вот продвижение продовольствия – сугубо наш приоритет.  

Богданов: у нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги 9 месяцев этого года – 250 млн долларов-4

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
У нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги девяти месяцев этого года 250 миллионов долларов. Это на 30 % выше уровня 2020 года. Китайский потребитель распробовал нашу продукцию. Сейчас ставка на экспорт продукции высокого передела. Национальные бренды узнаваемы на китайском рынке, мы продолжаем наращивать объемы и расширять ассортимент.  

Се Сяоюн о Директиве: отражает большое значение, которое Александр Лукашенко придаёт китайско-белорусским отношениям. Читайте здесь.  

# Беларусь-Китай # Экономика # Евгений Пустовой # Алексей Богданов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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