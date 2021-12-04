Богданов: у нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги 9 месяцев этого года – 250 млн долларов

Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Если в промышленности мы можем кооперироваться (понятно, глупо конкурировать с большим Китаем), то вот продвижение продовольствия – сугубо наш приоритет.