Богданов: у нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги 9 месяцев этого года – 250 млн долларов
Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Если в промышленности мы можем кооперироваться (понятно, глупо конкурировать с большим Китаем), то вот продвижение продовольствия – сугубо наш приоритет.
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас ежегодный рост экспорта продовольствия в Китай. Итоги девяти месяцев этого года – 250 миллионов долларов. Это на 30 % выше уровня 2020 года. Китайский потребитель распробовал нашу продукцию. Сейчас ставка на экспорт продукции высокого передела. Национальные бренды узнаваемы на китайском рынке, мы продолжаем наращивать объемы и расширять ассортимент.
Се Сяоюн о Директиве: отражает большое значение, которое Александр Лукашенко придаёт китайско-белорусским отношениям. Читайте здесь.