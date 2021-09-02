Александр Лукашенко обратился к участникам Глобального саммита торговли услугами в Пекине

Новости Беларуси. Всемирный кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил в видеобращении к участникам саммита по глобальной торговле услугами, который 2 сентября открылся в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году выставка CIFTIS проходит под девизом «Цифровые технологии открывают будущее, услуги способствуют развитию». Участникам ярмарки впервые представлена специальная тематическая секция. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации сферы услуг, что, в свою очередь, открывает возможности для структурной перестройки и развития новых предприятий в сфере торговли услугами. Беларусь не остается в стороне от глобальных экономических процессов. К диалогу приглашены и представители стран по сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь». К белорусскому лидеру обратились с просьбой поприветствовать участников форума.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Уважаемые главы государств, руководители правительств, дамы и господа! За годы прочной дружбы Беларуси и Китая мы неоднократно убеждались в последовательности политики Пекина, объединившего множество государств в рамках инициативы «Пояс и путь» на условиях справедливого, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Более того, пережитые потрясения, обусловленные пандемией и иными глобальными вызовами, только укрепили его. Проведение выставки в столь непростое время – очень важный и символичный шаг Китайской Народной Республики. Ведь закрытие границ, снижение туристической активности, разрыв логистических цепочек и рост протекционизма, колоссальное давление на систему здравоохранения, отмена международных культурных мероприятий стали беспрецедентным испытанием для рынка услуг. В то же время кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил своего рода импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг. В этом контексте впечатляет передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма. Беларусь уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг. Рассчитываем на расширение сотрудничества с Китаем в этой сфере как одним из ключевых партнеров нашей страны. В качестве приоритетного направления видим совместную работу государств по дальнейшей либерализации торговли услугами, устранению барьеров, привлечению инвестиций.

В последние годы мы стали свидетелями активного роста глобальной электронной коммерции, в том числе трансграничной, объемы которой прирастают на 50 % ежегодно. Данный инструмент стал эффективным ресурсом для восстановления экономического роста. Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины. Колоссальный ущерб коронавирус нанес туристической отрасли. Мы должны активизировать разработку мер для дальнейшего увеличения объема оказания туристических услуг. Все мы пережили мировой «логистический коллапс». Благодаря уникальному географическому положению Беларуси, наша транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора «Пояса и пути». С 2014 по 2020 год нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай. Республика Беларусь и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту. В заключение хотел бы подчеркнуть, что мы продолжим вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг в интересах наших стран и народов. Хочу пожелать организаторам мероприятия успехов, а всем участникам – плодотворной работы. Благодарю за внимание.