Щёкин: Директиву о развитии отношений с Китаем можно сравнить с 28 программами Союзного государства
Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Щекин, философ, политолог:
Мы подчеркиваем, акцентировано обращаем внимание на военно-техническое сотрудничество, экономическое развитие. Очень важный здесь аспект – инвестиционная составляющая, прямые инвестиции будут, то, что требует любая экономика. Одна из самых важных сейчас развивающихся моделей и в экономике, и в обществе – это цифровизация. Самые важные здесь аспекты, на что не так раньше обращали внимание, – это политическая составляющая и сфера гуманитарная.
Евгений Пустовой, СТВ:
Китайская философия – предлагать, не навязывая. Это то, что Беларусь и ждет от всего мира. Инвестиции, а не смыслы. А китайские деньги в нашей экономике – это еще одна страховка от экспансии коллективного Запада.
Николай Щекин:
Мы понимаем свою роль и свое место вообще в Евразии, в Европе и в Союзном государстве, ведь инициатива Беларуси была и по Союзному государству, в 90-х годах, когда торпедировали Президента нашего. И Чубайс тот же, и Березовский, и тот же Ельцин, надо быть откровенным. С другой стороны, именно была инициатива Президента о сотрудничестве с Китаем. И вот эта Директива, надо отметить, конечно, предполагает еще очень много подзаконных актов, еще около 50 мер надо принять, чтобы реализовать. Но эта Директива, наверное, первая такая, в которой детализированы все направления взаимодействия. Эту Директиву можно в какой-то степени сравнить с теми 28 программами экономическими Союзного государства.
Се Сяоюн о Директиве: отражает большое значение, которое Александр Лукашенко придает китайско-белорусским отношениям. Читайте здесь.