Щёкин: Директиву о развитии отношений с Китаем можно сравнить с 28 программами Союзного государства

Николай Щекин, философ, политолог: Мы подчеркиваем, акцентировано обращаем внимание на военно-техническое сотрудничество, экономическое развитие. Очень важный здесь аспект – инвестиционная составляющая, прямые инвестиции будут, то, что требует любая экономика. Одна из самых важных сейчас развивающихся моделей и в экономике, и в обществе – это цифровизация. Самые важные здесь аспекты, на что не так раньше обращали внимание, – это политическая составляющая и сфера гуманитарная.

Николай Щекин:

Мы понимаем свою роль и свое место вообще в Евразии, в Европе и в Союзном государстве, ведь инициатива Беларуси была и по Союзному государству, в 90-х годах, когда торпедировали Президента нашего. И Чубайс тот же, и Березовский, и тот же Ельцин, надо быть откровенным. С другой стороны, именно была инициатива Президента о сотрудничестве с Китаем. И вот эта Директива, надо отметить, конечно, предполагает еще очень много подзаконных актов, еще около 50 мер надо принять, чтобы реализовать. Но эта Директива, наверное, первая такая, в которой детализированы все направления взаимодействия. Эту Директиву можно в какой-то степени сравнить с теми 28 программами экономическими Союзного государства.