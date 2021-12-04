Дзермант: «Вся история Запада показывает, что главное у них – стремление к господству»

Новости Беларуси. Многие эксперты и политологи нынешнее геополитическое противостояние трактуют как продолжение извечной борьбы агрессивного Запада с Востоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В авторской программе «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы, можно сказать, только с поездки. И вот эта белорусская зима для вас фактически как лето, потому что вы были там, где минус 27. Правильно?

Алексей Дзермант, политолог:

Да. Григорий Азаренок:

Расскажите. Алексей Дзермант:

Был в Якутии, в Якутске, в столице Республики Саха, как называется это российский регион. Впечатлений масса, в основном позитивные. Даже вот этот мороз и снег на контрасте с нашей еврозимой выглядят по-настоящему по-сибирски, по-евразийски. И очень понравилось. А самое главное – очень теплый, радушный прием. Люди красивые. Я, кстати, удивился: радушные, красивые. Все-таки Сибирь, наверное, оттачивает характер, менталитет в правильном русле. И, конечно, я удивился (там были люди и из самой Якутии, и из других регионов Сибири): полная поддержка Беларуси, нашего курса, Президента, уважение к нему. Видно, насколько регионы, особенно сибирские, в этом плане отличаются от очень такой специфичной московской тусовки. Григорий Азаренок:

Вот современное противостояние. Его можно назвать геополитическим, можно назвать переделом рынков и так далее. Но небезызвестный Жозеп Боррель обмолвился на этой неделе. Обычно мы знаем, еврочиновники лепечут что-то на своем собачьем языке, на котором ничего вообще понять нельзя. Но тут он сказал уже конкретно, прорвало: мы –властелины мира, и мы не позволим этому измениться.

Жозеп Боррель, глава МИД Евросоза:

Мы, народы Запада, ЕС и США, мы были и есть властелины мира. Пока мы можем устанавливать стандарты и решать, какими они будут, пока мы являемся хозяевами новых технологий – от промышленного производства до вооружений. Если мы не сможем диктовать стандарты, мы можем потерять власть в этом столетии. Григорий Азаренок:

То есть это уже цивилизационное противостояние. Правильно?

Алексей Дзермант:

Да, признание Борреля очень интересное. Они действительно пытаются удержаться в своей гегемонии, в доминировании над миром. И он откровенно об это говорит. А почему? Я думаю, потому что чувствует, что реальная угроза этому наступает. И поэтому мы должны держаться в технологиях, мы – правители мира, мы не должны позволить нас отодвинуть и так далее. «Вся история Запада показывает, что главное у них – стремление к власти над другими народами, то есть колониализм» Григорий Азаренок:

Для этого противостояния нам нужно успешное обоснование нашей самости. И оно у нас есть. Николай Яковлевич Данилевский еще до Тойнби, до наших западных товарищей обосновал разные культурно-исторические типы. Запад и славян он разделил. Потом эту линию продолжил Достоевский, славянофилы, евразийцы 20-х годов. И вы сейчас продолжаете эту линию. Вот, казалось бы, они же нас очень сильно ненавидят, больше, чем Китай, например. Потому что мы внешне такие же, но по своей сути другие. Я прав? Вот в чем отличие, в чем суть? Алексей Дзермант:

Отличие в том, что вся история Запада показывает, что главное у них – стремление к господству, к власти над другими народами, то есть колониализм. Иногда он выражается в форме расизма, такая жесткая форма. Иногда в форме продвижения либеральной демократии. Форма помягче, но суть остается той же самой. Им нужно доминирование, подавление и вытягивание из других народов планеты ресурсов, всего самого ценного. В нашем же случае, даже если мы возьмем успешные формы державные, такие как СССР или Российскую империю, мы видим, что не было, по сути, вот такой колониальной политики, которую проводил Запад. Не уничтожали народы, а, наоборот, их развивали, науку, элиту привлекали. Давали все для развития. Вот, кстати, опять же пример из Якутии. Я там осторожно спрашивал, как отношение к советскому прошлому или к Российской империи. И слышал фактически один ответ: мы благодарны, что власть, Москва, привозила к нам людей, они нас образовывали, обучали, и мы получили технологии. Григорий Азаренок:

Заботились. Мы же знаем, что даже государь в свое время в этом регионе запретил водку продавать, потому что организм якутский тяжело воспринимает. Заботились, чтобы люди жили.

Алексей Дзермант:

Да, безусловно, и в советское время. Очень теплые воспоминания о советском времени, которое якутам очень много дало. Мы – цивилизация справедливости и правды, в отличие от цивилизации наживы, которой является Запад Григорий Азаренок:

Письменность, фактически. Алексей Дзермант:

Письменность, развитие культуры, сохранение культуры. Ну, в общем-то, это говорит о том, что по-настоящему мы вкладывались в развитие других. И это отличает нашу цивилизацию. Мы – цивилизация справедливости и правды. В отличие от цивилизации наживы и выгоды, которой является Запад. Григорий Азаренок:

И так было всегда. Ведь они уничтожали всегда своих соперников. Византию они фактически уничтожили. Да, руками турок. Но мы знаем, что и крестовые походы спонсировали, и так далее. Но вот этот дух византийский. Он же тоже был евразийский. Можно его на тот момент назвать. Это был собор народов, он перекочевал к нам сюда. Потом это продолжалось до 1991 года, на мой взгляд, до разрушения СССР. Тем не менее на осколках СССР возник, когда все побежали на Запад, все продавали, предавали, возникло государство, которые взяло это красное знамя Победы и социальное государство и начало строить свою державу на этой основе. И, может быть, и поэтому такая ненависть еще и именно к Беларуси.

Алексей Дзермант:

Безусловно, мы не просто оказались крепким орешком. Они не смогли нас цветными революциями взломать. Но, конечно же, идеологически, символически, политически, геополитически мы являемся таким бастионом на крайнем западном фланге нашей большой цивилизации. И даже когда в России еще были прозападные политики у власти, была «ельцинщина», «семибанкирщина», мы здесь это знамя уже подняли. И, в общем-то, во многом сама Россия на нас ориентировалась и меняла свою политику на более суверенную в различных сферах. Поэтому, конечно, обладание Беларусью для Запада – это мечта. Они хотят уничтожить вот этот символ, просто оставшийся с советского времени. Но не получается, и это их еще больше озлобляет, они еще больше атакуют, но уже не получается. Уже Россия другая, она с нами. И вот мы в этом тандеме, конечно, показываем им, что есть альтернатива, есть иная цивилизация, и мы не позволим больше доминировать и бесчинствовать в мире. Не могу западных фигурантов назвать политиками Григорий Азаренок:

Но тут же, мне кажется, есть еще немного личностный момент. Возьмем западную всю элиту. Она обезличена. У нее нет сильных руководителей, у них нет уже философской мысли, у них нет геополитической мысли, непонятно, кто управляет, элита обезличена, она слабая, они уходят. И тут на их фоне в Европе, в центре Европы Александр Лукашенко, который с сыном и с автоматом выходит к обезумевшей толпе, который поднимает экономику, развивает военно-промышленный комплекс, кормит свой народ и половину мира, если мы берем калий, следственная связь большая, калийные удобрения. То есть масштаб исторической личности злит их, очень сильно злит. Они хотят тут управляемую марионетку. Я правильно понимаю?

Алексей Дзермант:

Абсолютно. Это политики из разных миров. Я даже не могу западных вот этих фигурантов назвать политиками. Потому что политик это суверен. Этот тот, кто самостоятельно принимает решения, несет ответственность, отвечает своей жизнью даже, может быть. А за что они отвечают? Ну, сегодня побыл 5 лет, накуролесил, в скандальчик попал сексуальный и все, ушел. Сколько мы видели таких. Они ни за что не отвечают. И вот эта постоянная смена фигурантов ни к чему хорошему не приводит. А значит, управляет кто-то другой, который находится в тени. Но и там тоже проблемы. Мы все понимаем, что вот эта закулисная элита, она же тоже вырождается. Потому что уровень принятия решений стратегических мы видим, какой он низкий становится, потому что мы видим, сейчас они разбалансировали сам Запад. Тенденции запущены разрушительные. Это говорит о том, что и у них, у этих закулисных элит, тоже уровень понимания стал очень низкий. И на этом фоне, конечно, наш лидер, славянские лидеры – славянские, те которые сохраняют нашу славянскость и цивилизацию – вот это для них, конечно, титаны, с которыми они ничего не могут сделать. Григорий Азаренок:

Вы сказали о том, кто реально управляет. Дональд Трамп, по сути, легализовал понятие глубинное государство, а в евразийской мысли есть понятие черная аристократия, которое никуда не делось. Которое еще с досредневековых, с варварских времен имеет ключевые рычаги управления, она тем или иным способом продолжает свое властвование в тени или нет. Где-то Запад хочет атаковать: либо натравить Украину, либо у нас что-то сделать Алексей Дзермант:

Да, я приведу пример. Даже династия Габсбургов. Они уже давно не у власти, не правят Австро-Венгерской империей, которой не существует. Тем не менее до сих пор Габсбурги являются ключевыми проводниками такой атлантизмской политики в ЕС. И при этом крайне русофобской. Можно было бы продумать: немец, прошли те времена, когда Австро-Венгрия воевала с Россией. Но все равно именно Габсбурги продвигают русофобскую повестку, и именно они были лоббистами переворота н Украине, чтобы привлечь ее к Европейскому союзу, подчинить и сделать колонией. И таких черных аристократов там много. Кто-то более либеральный, кто-то занимается возрождением нацизма, есть и такие. Мы помним, кто из этих аристократов служил Гитлеру. Но тем не менее одно у них остается, и Боррель тоже правильно высказал их мотив: остаться у власти, править миром, не позволить никому опровергать их монополию на власть в мире.

Григорий Азаренок:

В чем их логика? То есть они нагнетают сейчас военную истерию. Военные аналитики говорят, что это может быть шантаж. Мне кажется, там есть иррациональное зерно в логике принятия их решений. Некое иррациональное зерно, которое, возможно, хочет войны. Хочет и причем не безъядерной. Алексей Дзермант:

Да, к сожалению, по той ситуации, которая складывается на границе, столько войск они пригнали, я думаю, что они их держат для того, чтобы попытаться устроить какую-либо провокацию. Может быть, даже к нашему референдуму. Поэтому нужно быть очень внимательным и готовым к этому всему. И они то же самое делают на Донбассе. Видно, где-то они хотят атаковать. Либо натравить Украину, чтобы Россию спровоцировать, либо у нас что-то утворить. Никакой оттепели не будет, они все больше будут давить на нас Григорий Азаренок:

Мы это можем объяснять логическими вещами. Допустим, Америка хочет сохранить гегемонию или элиты Лондона что-то свое хотят. Есть ли у них группа элит, которая мыслит иррационально, которой нужна война по своим религиозным мотивам?