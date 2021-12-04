Лазаревич о сотрудничестве с Китаем: убеждаемся, что с хорошими партнёрами мы сможем получить дополнительный эффект

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

Это еще дополнительный толчок для более углубленных взаимоотношений в части реализации продукции, в части разработки новых совместных брендов, продукции легкой промышленности, продукции тяжелой промышленности, пищепрома. Документ, который позволяет профильным министерствам более уже детально обсуждать со второй стороной все необходимые детали для создания совместных продуктов, для создания совместных предприятий. Ну и еще раз все больше и больше убеждаемся, что с хорошими партнерами, с хорошими кооперационными связями мы сможем получить дополнительный эффект и для китайской стороны, ну и, конечно, для Республики Беларусь.

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