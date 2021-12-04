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Евгений Пустовой: «Беларусь – это как чека в гранате, пока не выдернешь, не взорвёшь Россию. То ли дело Украина»

04 декабря 2021 19:17
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Новости Беларуси. Как Беларусь хотели превратить в Украину и почему у коллективного Запада такая горячая любовь к нашей южной соседке? О сценарии сорванного перевоплощения, о чем поют обычные украинцы и мечтают украинские политики.

Авторская рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа».

Евгений Пустовой: «Беларусь – это как чека в гранате, пока не выдернешь, не взорвёшь Россию. То ли дело Украина»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вам надоела тема мигрантов, тошнит от «Абрамсов» у границ и воротит от показных раскаяний на камеру ГУБОПиКа администраторов светлых чатов Telegram-тусовки, призывающих убивать ради демократии? Я солидарен. Я не буду сегодня вспоминать всуе даже змагаров. Спите спокойно. Сегодня о хорошем. О «настоящей» демократии и о пути, к которому могли бы привести нас «перамены». О стране, которой могла бы стать новая Беларусь, о неньке Украине.

Подробности в видеоматериале.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Адольф Гитлер # Петр Симоненко # Евгений Шевченко # Фотофакт

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