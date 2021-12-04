Се Сяоюн о Директиве: отражает большое значение, которое Александр Лукашенко придаёт китайско-белорусским отношениям

Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Это второй раз, когда глава государства подписывает Директиву о развитии китайско-белорусских отношений с 2015 года. Новый документ обладает богатым содержанием и включает в себя конкретные идеи белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая в таких областях, как политика, экономика и торговля, инвестиции, межрегиональные связи, военно-техническое сотрудничество, наука и технологии, образование, культура и здравоохранение. А также отражает большое значение, которое Александр Лукашенко и правительство Беларуси придают китайско-белорусским отношениям.