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Се Сяоюн о Директиве: отражает большое значение, которое Александр Лукашенко придаёт китайско-белорусским отношениям

04 декабря 2021 18:05
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Новости Беларуси. Повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства». Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства по широкому спектру направлений на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Се Сяоюн о Директиве: отражает большое значение, которое Александр Лукашенко придаёт китайско-белорусским отношениям-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Это второй раз, когда глава государства подписывает Директиву о развитии китайско-белорусских отношений с 2015 года. Новый документ обладает богатым содержанием и включает в себя конкретные идеи белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая в таких областях, как политика, экономика и торговля, инвестиции, межрегиональные связи, военно-техническое сотрудничество, наука и технологии, образование, культура и здравоохранение. А также отражает большое значение, которое Александр Лукашенко и правительство Беларуси придают китайско-белорусским отношениям.

Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии отношений с Китаем. Что это изменит? Читайте здесь.

# Беларусь-Китай # общество # Се Сяоюн # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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