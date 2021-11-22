Зашли даже в реанимацию. Ханс Клюге высоко оценил уровень оказания помощи беженцам в Беларуси

Новости Беларуси. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Европейского регионального бюро Хансом Клюге ознакомилась не только с условиями пребывания беженцев в кризисном центре на базе транспортно-логистического центра, но и отправилась в гродненские больницы, где они проходят лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Пиневич: оцениваем общее состояние здоровья беженцев путем опроса – читайте здесь.

Делегация могла зайти и посмотреть любое отделение в больницах, пообщаться с любым медиком от врача до санитарки. Нам скрывать нечего. В итоге белорусское здравоохранение получило высокую оценку от западных коллег.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения:

Хочу поблагодарить руководство этих центров, в частности Владимира, руководителя перинатального центра, где мы сейчас находимся, за то, что они продолжают оказывать высококлассную помощь всем, в том числе мигрантам и их детям. Поскольку убедиться в этом было одной из ключевых задач моего визита. Я выражу признательность правительству Республики Беларусь за то, что они позволили организовать мне этот визит. Более того, у меня был доступ к логистическому центру и мигрантам абсолютно без каких-либо ограничений. Я свободно общался со всеми. Будем общаться с властями региона вместе с Красным Крестом, представителями системы ООН, чтобы выработать очень конкретный план действий и мероприятий по улучшению условий и удовлетворению первоочередных потребностей. Это включает и организацию душевых условий. Также это, возможно, означает необходимость организации системы первичной медико-санитарной помощи. Такой, которая существует в Беларуси.

Оказание экстренной медицинской помощи – это, безусловно, очень важно для беженцев, тем более что после переохлаждения от холодной воды польских водометов и отравляющих газов люди постоянно говорят, как благодарны белорусским медикам. «В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли 2-летней девочке из Ирака – читайте здесь.