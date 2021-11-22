«В лагере появился свой микромир». Азарёнок рассказал, что больше всего из белорусских продуктов любят курды

Григорий Азаренок, корреспондент:

Что касается лагеря и того, что здесь сейчас происходит. Вы знаете, в лагере появился свой микромир, появилась своя жизнь. То есть очень много таких деталей рассказывают. Например, как курды полюбили нашу белорусскую сгущенку, как они полюбили наши белорусские яблоки и предпочитают им такие заморские фрукты, которые могут найти у себя. Они любят наши. Людей меньше, по моим ощущениям, не стало. По-прежнему так же много детей, женщин, и по-прежнему стоят на польской территории водометы, по-прежнему стоят солдаты, хоть и беженцев уже на территории там нет. Почему? Видимо, они до сих пор чего-то боятся, там стоят. Мы сегодня подошли, попытались с ними пообщаться, поразговаривать – они навели на нас все свои пушки, включили опять свои эти глушилки, вышли, пофотографировали нас. Я думаю, скоро можно смотреть на деструктивных Telegram-каналах, которые работают как раз таки на польское правительство и польских силовиков.

Сегодня этим людям, этим детям просто плюнули в лицо. Я уже рассказывал, но еще раз повторюсь, что им сегодня привез ВОЗ. Он им привез на 2 000 человек 600 коробок, а в коробках плохого качества туалетная бумага, полотенца, маски, дезинфекторы и – самое циничное – зубная паста, но без щеток. Вот представляете, они не то что для галочки, они просто издеваются над этими людьми. И сейчас здесь это все чувствуют, что эти люди нужны только Беларуси и белорусам.