«В лагере появился свой микромир». Азарёнок рассказал, что больше всего из белорусских продуктов любят курды

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Алена Сырова, СТВ:
С нами на связи Григорий Азаренок. Становится в лагере меньше людей или приблизительно столько же, как и было в твой предыдущий приезд?
Григорий Азаренок, корреспондент:
Что касается лагеря и того, что здесь сейчас происходит. Вы знаете, в лагере появился свой микромир, появилась своя жизнь. То есть очень много таких деталей рассказывают. Например, как курды полюбили нашу белорусскую сгущенку, как они полюбили наши белорусские яблоки и предпочитают им такие заморские фрукты, которые могут найти у себя. Они любят наши. Людей меньше, по моим ощущениям, не стало. По-прежнему так же много детей, женщин, и по-прежнему стоят на польской территории водометы, по-прежнему стоят солдаты, хоть и беженцев уже на территории там нет. Почему? Видимо, они до сих пор чего-то боятся, там стоят. Мы сегодня подошли, попытались с ними пообщаться, поразговаривать – они навели на нас все свои пушки, включили опять свои эти глушилки, вышли, пофотографировали нас. Я думаю, скоро можно смотреть на деструктивных Telegram-каналах, которые работают как раз таки на польское правительство и польских силовиков.
Сегодня этим людям, этим детям просто плюнули в лицо. Я уже рассказывал, но еще раз повторюсь, что им сегодня привез ВОЗ. Он им привез на 2 000 человек 600 коробок, а в коробках плохого качества туалетная бумага, полотенца, маски, дезинфекторы и – самое циничное – зубная паста, но без щеток. Вот представляете, они не то что для галочки, они просто издеваются над этими людьми. И сейчас здесь это все чувствуют, что эти люди нужны только Беларуси и белорусам.
Алена Сырова:
А фото они сделали, чтобы отчитаться?
Григорий Азаренок:
Беженцы им передавали рисунки, показывали им своих детей, показывали билеты в Германию. Представитель езидов пытался с ними пообщаться, поговорить. Говорят, что «нам угрожает опасность дома, мы не можем вернуться, нам там будет плохо». Они отворачивались от всего.
Мой коллега Костя Придыбайло и другие журналисты пытались задавать вопросы касательно применения спецсредств, водометов, касательно применения химикатов. Они цинично уходили, улыбались, посмеивались. Сели в свою тонированную иномарку и уехали куда подальше. Вот так они заботятся о беженцах и исполняют свои международные обязательства.
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