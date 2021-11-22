Лукашенко: «Не просто поляки начали возмущаться. Уже военные, пограничники не понимают руководство Польши»
Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.
Итак, для кого приезд на белорусско-польскую границу к беженцам – показушничество, кто не выходит на контакт с Владимиром Макеем и каким может быть ответ белорусов на польские угрозы?
Виктория Ходосок, корреспондент:
Абсурдных действий польского руководства не понимают не только простые граждане, но и польские военные. Это особенно подчеркнул глава государства. Очевидно, что, обвиняя Беларусь в миграционном кризисе, Польша пытается всячески выбить из ЕС побольше денег и «затмить» свои внутренние проблемы. А различные запугивания Варшавы – речь о закрытии железнодорожного переезда и других плодах безграничной польской фантазии – не что иное, как манипуляции.
Своего под носом никогда не видно. Как и, собственно, того, что у Запада нет никакого желания вспоминать, почему несчастные люди в свое время начали убегать из своих родных домов и какое участие во всем этом принимал сам Запад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже не просто народ Польши, не просто люди, матери начали возмущаться, что они их не принимают. Польские люди. Не просто поляки начали возмущаться. Уже военные, пограничники не понимают руководство Польши. Мы тоже слышим их разговоры. Они уже на нас выходят, говорят: «Братья белорусы, давайте жить, как жили раньше». Это беспокоит руководство Польши. А дальше будет хуже. Дальше люди поймут, что не Лукашенко тут является причиной этого исхода беженцев. Дуде, Моравецкому нужно обострение на границе, и они на это играют, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и поляков от этих проблем. Мы такого шанса им не предоставим. Мы будем по-человечески разбираться с этими мигрантами. Поэтому наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем.