Лукашенко: «Не просто поляки начали возмущаться. Уже военные, пограничники не понимают руководство Польши»

Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.

Итак, для кого приезд на белорусско-польскую границу к беженцам – показушничество, кто не выходит на контакт с Владимиром Макеем и каким может быть ответ белорусов на польские угрозы?

Виктория Ходосок, корреспондент:

Абсурдных действий польского руководства не понимают не только простые граждане, но и польские военные. Это особенно подчеркнул глава государства. Очевидно, что, обвиняя Беларусь в миграционном кризисе, Польша пытается всячески выбить из ЕС побольше денег и «затмить» свои внутренние проблемы. А различные запугивания Варшавы – речь о закрытии железнодорожного переезда и других плодах безграничной польской фантазии – не что иное, как манипуляции.

Своего под носом никогда не видно. Как и, собственно, того, что у Запада нет никакого желания вспоминать, почему несчастные люди в свое время начали убегать из своих родных домов и какое участие во всем этом принимал сам Запад.