Исповедь матери калиновца, попавшего в плен: не понимаю, как он мог? На кого меня оставил?

После разгрома группировки под Лисичанском Украина готовит масштабные мероприятия по мобилизации. Ключевую роль в них играет так называемая тероборона. В ее состав планируют набрать до миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После разгрома группировки под Лисичанском Украина готовит масштабные мероприятия по мобилизации. Ключевую роль в них играет так называемая тероборона. В ее состав планируют набрать до миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А пока на фронт бросают резервы, в том числе Интернациональный легион, в состав которого входила и группа граждан Беларуси. Сергей Дегтев – белорусский наемник с позывным «Клещ». Он воевал в так называемом полку Калиновского, но был захвачен в плен российскими войсками. Его группу разгромили под Лисичанском. Мама Сергея Ядвига Губко три дня назад узнала правду. Соседи рассказали, где ее сын, и показали видео из Сети. Сейчас она рассказывает, каким был молодой человек до участия в боевых действиях в Украине и в кого он превратился после. К слову, в 2020 году Сергей неоднократно задерживался за участие в протестах, после чего уехал в Украину. Женщина считает, что сын сделал ошибку. Но она искренне не понимает того, зачем он так поступил.
Ядвига Губко, мама наемника:
Я узнала, мне три дня назад сказали. Говорят: «Он попал в плен», – и показали по телефону. Соседи сразу, может, мне не показывали, а потом телефон. Говорит: «Тетя Эдя, ты знаешь, где ваш Серега?» Говорю: «Я не знаю». Она говорит: «Так вот, посмотри». Это вообще мрак. Очень хороший был сыночек. Он учился хорошо, к нему относились хорошо. Он честный. Говорю: «Миленькие мои, я удивлена – вообще, как он мог?»
У него кератоконус глаз. Я не знаю, сейчас может ли видеть он. Удар – он может ослепнуть, и все. Мы с этими соседями на площадке очень хорошо поддерживаем... Она говорит: «Никогда не думали, что такое получится». Я вообще не понимаю. Был такой скрытый больше. Может, не хотел меня расстраивать. Он был больше скрытый какой-то такой.
Ядвига Губко:
Его какой-то дружок набрал телефон, позвонил – они связывались. Он тоже был замешан. Но вроде бы этот дружок уехал в Литву. Он звонит Серому и говорит: «Серега, подойди. Мне надо с тобой переговорить». Серый пошел туда, его забрали и притянули в хату. Он мне ничего не рассказывал, никому не рассказывал. Такой был скрытый. Я думаю: «Уехал – так уехал, ради бога». Это сейчас каждый день: уже три дня – четвертый, я включаю и гляжу эту Украину. А раньше мне это как-то: ну уехал – уехал.
Я считаю, что он сделал ошибку. Вообще не соображаю, как он мог. Я же говорю, ему сказали, что удар один по голове – он все, слепой, ноль. Вообще не понимаю. Как он мог? На кого меня оставить? Свое здоровье отдам. Я не пойду на операцию – только бы его отпустили, и был жив. Вообще не понимаю. Из-за денег? Значит, из-за денег. Здесь чем ему плохо? Спокойно ходим, спим. Выйдем спокойно. Зачем, ради чего? Чтобы вот так получилось? Чтобы там этим танком переехали по ним?
Ядвига Губко:
Не дай бог, не делайте, мои хорошие, такое. Я вам как мама говорю. Я вас всех люблю. Детки, не делайте. Мы не для того вас рожали, чтобы потом страдать так. Не дай бог! Ради чего? Ради кого? Вообще не понимаю. Я думаю, что он не думал. Да, из-за денег. Господи, зачем нам эти деньги? Зачем? Он не представляет, что творится со мной. Я уже думала записаться к Лукашенко – приползти, на коленях попросить. Я не знаю, что делать. Не знаю просто. Господа Бога просить, что только его заберут. Боженька, помоги! Как представлю – это ужас. Я же говорю: пускай лучше меня заберут. Я за него жизнь отдам.