Исповедь матери калиновца, попавшего в плен: не понимаю, как он мог? На кого меня оставил?

После разгрома группировки под Лисичанском Украина готовит масштабные мероприятия по мобилизации. Ключевую роль в них играет так называемая тероборона. В ее состав планируют набрать до миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока на фронт бросают резервы, в том числе Интернациональный легион, в состав которого входила и группа граждан Беларуси. Сергей Дегтев – белорусский наемник с позывным «Клещ». Он воевал в так называемом полку Калиновского, но был захвачен в плен российскими войсками. Его группу разгромили под Лисичанском. Мама Сергея Ядвига Губко три дня назад узнала правду. Соседи рассказали, где ее сын, и показали видео из Сети. Сейчас она рассказывает, каким был молодой человек до участия в боевых действиях в Украине и в кого он превратился после. К слову, в 2020 году Сергей неоднократно задерживался за участие в протестах, после чего уехал в Украину. Женщина считает, что сын сделал ошибку. Но она искренне не понимает того, зачем он так поступил. «Никогда не думали, что такое получится»

Ядвига Губко, мама наемника:

Я узнала, мне три дня назад сказали. Говорят: «Он попал в плен», – и показали по телефону. Соседи сразу, может, мне не показывали, а потом телефон. Говорит: «Тетя Эдя, ты знаешь, где ваш Серега?» Говорю: «Я не знаю». Она говорит: «Так вот, посмотри». Это вообще мрак. Очень хороший был сыночек. Он учился хорошо, к нему относились хорошо. Он честный. Говорю: «Миленькие мои, я удивлена – вообще, как он мог?» У него кератоконус глаз. Я не знаю, сейчас может ли видеть он. Удар – он может ослепнуть, и все. Мы с этими соседями на площадке очень хорошо поддерживаем... Она говорит: «Никогда не думали, что такое получится». Я вообще не понимаю. Был такой скрытый больше. Может, не хотел меня расстраивать. Он был больше скрытый какой-то такой. Свое здоровье отдам – только бы его отпустили, и был жив

Ядвига Губко:

Его какой-то дружок набрал телефон, позвонил – они связывались. Он тоже был замешан. Но вроде бы этот дружок уехал в Литву. Он звонит Серому и говорит: «Серега, подойди. Мне надо с тобой переговорить». Серый пошел туда, его забрали и притянули в хату. Он мне ничего не рассказывал, никому не рассказывал. Такой был скрытый. Я думаю: «Уехал – так уехал, ради бога». Это сейчас каждый день: уже три дня – четвертый, я включаю и гляжу эту Украину. А раньше мне это как-то: ну уехал – уехал. Я считаю, что он сделал ошибку. Вообще не соображаю, как он мог. Я же говорю, ему сказали, что удар один по голове – он все, слепой, ноль. Вообще не понимаю. Как он мог? На кого меня оставить? Свое здоровье отдам. Я не пойду на операцию – только бы его отпустили, и был жив. Вообще не понимаю. Из-за денег? Значит, из-за денег. Здесь чем ему плохо? Спокойно ходим, спим. Выйдем спокойно. Зачем, ради чего? Чтобы вот так получилось? Чтобы там этим танком переехали по ним? Детки, не делайте. Мы не для того вас рожали, чтобы потом так страдать