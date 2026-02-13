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Это уникальный вуз! Рассказываем, почему стоит поступать в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси

13 февраля 2026 09:00
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Престижная профессия и реальная возможность помогать людям – все это дает учеба в Университете гражданской защиты. И в разгар вступительной кампании узнаем подробности у наших гостей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Илья Борисевич, начальник учебно-методического центра Университета гражданской защиты МЧС Беларуси и Маргарита Окуневич, курсант факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Александр Стасевич, ведущий:
Быть спасателем – это почетно, но и очень ответственно. Насколько престижно выбрать ваш вуз?

Это уникальный вуз! Рассказываем, почему стоит поступать в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси-2

Илья Борисевич, начальник учебно-методического центра Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: 
Университет гражданской защиты – это уникальное учреждение высшего образования, где под сложной структурированной системой, под единым началом собраны два филиала, которые расположены в городе Гомеле и Борисовском районе, специализированный лицей МЧС и наш университет, который расположен в Минске. Но замысел у всех один – это подготовка высококвалифицированных специалистов-спасателей. 

Мы, наверное, единственное учреждение образования в стране, или одно из немногих, которое абитуриентов знает в процессе формирования учебного дела, а не только когда абитуриент уже становится полноправным обучающимся учреждением высшего образования. Сложная система подбора кандидата и прохождение профессионального отбора дают возможность изучить настолько глубоко каждого абитуриента, как говорит наш руководитель, порой, мы о нем знаем даже больше, чем его родители. 

Если говорить о преимуществах, то, конечно, замечательная профессия, каждого абитуриента мы обеспечиваем первым рабочим местом. Работу с нашими выпускниками мы продолжаем и после окончания учебного заведения. Постоянно мониторим и узнаем результаты о закрепляемости на первом рабочем месте, о тех знаниях, которые пригодились или которые нам необходимо было бы подкорректировать в своей образовательной программе. Кроме того, работа во взаимодействии с заказчиком кадров в лице Министерства по чрезвычайным ситуациям постоянно требует от нас своевременных правильных решений в изменении образовательных программ и, в общем-то, будущей работе.

Подробности в видео

# МЧС # МЧС Беларуси # Образование # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Александра Каштанова # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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