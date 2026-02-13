Депутаты Палаты представителей с 16 по 22 февраля будут работать в избирательных округах

Услышать каждого и помочь в решении вопросов. С 16 по 22 февраля депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси будут работать в избирательных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике работы можно узнать на персональных сайтах депутатов и районных исполкомов. Общаясь с людьми в округах, депутаты проанализируют ход решения задач главы государства по созданию привлекательных условий для переезда белорусов в сельскую местность, а также эффективность принимаемых местными органами власти мер по организации максимальной занятости неработающих граждан трудоспособного возраста.