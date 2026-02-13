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Депутаты Палаты представителей с 16 по 22 февраля будут работать в избирательных округах

13 февраля 2026 07:46
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Услышать каждого и помочь в решении вопросов. С 16 по 22 февраля депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси будут работать в избирательных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей с 16 по 22 февраля будут работать в избирательных округах-2

Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике работы можно узнать на персональных сайтах депутатов и районных исполкомов. Общаясь с людьми в округах, депутаты проанализируют ход решения задач главы государства по созданию привлекательных условий для переезда белорусов в сельскую местность, а также эффективность принимаемых местными органами власти мер по организации максимальной занятости неработающих граждан трудоспособного возраста.

# Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь # Прием граждан

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