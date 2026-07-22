Новости по тегу #Александр Стасевич

Мастер-класс по приготовлению ухи, дегустация блюд белорусской кухни, конкурс рыбаков, тематические программы и сольные концерты.
Крик души с классной аранжировкой, сильным текстом, сильной музыкой, потому что это написано профессиональными людьми.
Во время нашей экспедиции будет обширная образовательная программа. В ней задействованы сотрудники «Росатома», Мурманского арктического университета.
Тяжело сразу освоить три вида спорта – плавание, велосипед, бег. Поэтому мы решили проводить соревнования по нескольким видам спорта, которые являются составляющими триатлона.
Проект «Няня вместо мамы» сущетсвует с 2016 года и объединил много людей. Частью команды проекта «Петелька добра» может стать любой человек, у которого есть желание творить добро.
Стихи композиции написала Анна Селук, музыку – московский композитор Андрей Покутный. Работа над песней велась продолжительное время.
Если снимает контролер, который проверяет талоны, ему это право предоставлено. Если снимает человек, должен предупредить.
Успокоиться и позвонить по телефону 101 либо 112 в службу спасения. Сообщить максимально подробную информацию о том, где вы потерялись.
Идея вынашивалась мной давно. Очень хотелось песню написать, чтобы можно было слушать, петь, подтанцовывать.
За этим успехом огромная работа, проделанная абсолютно каждым, кто был вовлечен в этот процесс.
«Акция стартовала 15 мая и началась с выступлений на родительских собраниях. Потому что очень важно донести до каждого родителя, что ни в коем случае нельзя оставлять в этот период детей одних без присмотра».
«Прорабатываем с каждой пострадавшей, в том числе с ребенком, индивидуальный план безопасности».
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