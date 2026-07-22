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Новости по тегу #Александр Стасевич

«Большая бард-рыбалка» – о программе музыкального фестиваля поговорили с организатором
22 июля 2026 11:36

«Большая бард-рыбалка» – о программе музыкального фестиваля поговорили с организатором

Душераздирающая рок-баллада – музыканты Cosa Nostra рассказали о песне, посвященной Мулявину
22 июля 2026 09:06

Душераздирающая рок-баллада – музыканты Cosa Nostra рассказали о песне, посвященной Мулявину

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко
21 июля 2026 11:48

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко

«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля
21 июля 2026 11:14

«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами
14 июля 2026 12:52

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами

Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию
14 июля 2026 12:49

Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию

Вторжение в частную жизнь – кого и где можно снимать на видео, рассказала адвокат
13 июля 2026 15:18

Вторжение в частную жизнь – кого и где можно снимать на видео, рассказала адвокат

Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС
13 июля 2026 15:15

Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой
02 июля 2026 11:00

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой

Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо
02 июля 2026 10:31

Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо

Снизить количество ЧП – о задачах акции МЧС «Безопасные каникулы» рассказала эксперт
01 июня 2026 12:24

Снизить количество ЧП – о задачах акции МЧС «Безопасные каникулы» рассказала эксперт

Домашнее насилие – кто может обратиться в кризисную комнату, рассказала эксперт
01 июня 2026 12:16

Домашнее насилие – кто может обратиться в кризисную комнату, рассказала эксперт