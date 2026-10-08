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Новости по тегу #МЧС

Более 45 тыс. пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала 2026-го
08 октября 2026 09:01

Более 45 тыс. пожарных извещателей установили в домах белорусов с начала 2026-го

В Беларуси проходит акция МЧС «Молодежь за безопасность». Рассказываем, как принять участие
07 октября 2026 07:29

В Беларуси проходит акция МЧС «Молодежь за безопасность». Рассказываем, как принять участие

В крымской пещере, где пропала группа туристов, обнаружен обвал
29 сентября 2026 19:12

В крымской пещере, где пропала группа туристов, обнаружен обвал

В Беларуси разработали уникальный сверхманевренный пожарный автомобиль
22 сентября 2026 10:49

В Беларуси разработали уникальный сверхманевренный пожарный автомобиль

МЧС провело масштабный праздник для детей в «Зубренке»
20 августа 2026 08:39

МЧС провело масштабный праздник для детей в «Зубренке»

Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом
12 августа 2026 07:55

Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом

МЧС и ОСВОД продолжают профилактическую кампанию по обучению детей безопасному поведению на воде
07 августа 2026 06:58

МЧС и ОСВОД продолжают профилактическую кампанию по обучению детей безопасному поведению на воде

В Минской области сотрудники МЧС помогают аграриям на уборке урожая
05 августа 2026 05:59

В Минской области сотрудники МЧС помогают аграриям на уборке урожая

Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС
03 августа 2026 13:34

Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС

МЧС напомнило белорусам правила перевозки топлива за границу
03 августа 2026 06:22

МЧС напомнило белорусам правила перевозки топлива за границу

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»
31 июля 2026 12:15

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»

Присягу на верность дали новобранцы Минского областного управления МЧС
29 июля 2026 08:17

Присягу на верность дали новобранцы Минского областного управления МЧС