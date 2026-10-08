Новости по тегу #МЧС

Спасатели отмечают: с наступлением холодов риски только растут. Исправная проводка, почищенная печь и работающий пожарный извещатель – позаботиться хозяевам домов в частном секторе об этом несложно.
С 5 по 16 октября в Беларуси проходит профилактическая акция МЧС «Молодежь за безопасность».
Что известно о поисках туристов в пещере в Крыму?
Об этом было заявлено 22 сентября в Несвиже, где проходит заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России.
Практические занятия включали и работу в «дым‑палатке», демонстрацию возможностей кинологов, знакомство с техникой и правилами оказания первой помощи на воде.
Свежая статистика МЧС продолжает тревожить. Только в период с 1 мая по 9 августа в стране утонули 124 человека, среди которых 10 детей.
В 2026 году спасатели провели уже 780 практических занятий по всей стране.
В 2026 году 36 работников органов по чрезвычайным ситуациям в свободное от службы время встали в ряды аграриев.
Главный акцент – на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и, в первую очередь, в Гродно.
В МЧС напоминают: международная перевозка опасных грузов регулируется нормами соответствующего Европейского соглашения.
Съемочная группа СТВ приняла участие в этом мероприятии. Расскажем и покажем, каково это, хоть на день примерить на себя роль спасателя.
59 новобранцев, в том числе 9 девушек, дали клятву, подтвердив свою готовность быть на страже безопасности.
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