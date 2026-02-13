Достойно представили ведомство! Кубраков оценил результат спецподразделения «Алмаз» на международной арене

Достойное участие и представление нашей страны на международной арене. Так министр внутренних дел Иван Кубраков оценил результат представителей Беларуси на состязаниях спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну на соревнованиях в Дубае представлял «Алмаз». Белорусские милиционеры продемонстрировали скорость, меткость стрельбы, дисциплину и умение работать в команде. Представителей спецподразделения встретили в Национальном аэропорту Минск.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вы достойно представили наше ведомство, выступили отлично. Есть к чему стремиться и это нормально. У «Алмаза» есть определенная особенность, вы никогда не останавливаетесь на достигнутом. Поэтому только вперед, еще раз огромное спасибо за работу.

Престижные старты, которые проходили в седьмой раз, в 2026 году собрали 109 команд из 48 государств. В программе чемпионата – пять комплексных испытаний, проверяющих профессиональное мастерство, физическую подготовку и слаженность действий.