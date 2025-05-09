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Впервые в самом сердце Цитадели! В Брестской крепости состоялся праздничный концерт

09 мая 2025 20:21
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О Великой Победе – в нотах! Впервые в самом сердце Цитадели праздничный концерт. Легендарные композиции времен Великой Отечественной войны звучат под живой аккомпанемент сразу двух оркестров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впервые в самом сердце Цитадели! В Брестской крепости состоялся праздничный концерт -2

«Священная война», «Прощание славянки», «Темная ночь»… Всего 20 композиций, будто главы большой героической истории – от 41-го до победного мая 45-го. Содержание песен, известных каждому сердцу, раскрывается еще глубже у руин Цитадели – безмолвные свидетели событий Великой Отечественной. Важная дата – 60-летие в почетном звании «Крепость-герой», к которой и приурочен концерт, красноречиво требует от исполнителей и музыкантов держать высокую планку.

Впервые в самом сердце Цитадели! В Брестской крепости состоялся праздничный концерт -4

Довольно сильно трогает, ощущается атмосфера всего этого мероприятия. Пройтись по всей этой крепости, увидеть эту мощь – трогает до слез, все эти воспоминания, все эти подвиги, что сделали наши предки.

Впервые в самом сердце Цитадели! В Брестской крепости состоялся праздничный концерт -6

Очень масштабно. Много людей, как никогда. Очень все организованно. Этот день очень важный для Беларуси, памятный, значимый. Поэтому и песни всем знакомые, которые мы знаем и можем подпевать. И концерт тоже замечательный.

Еще больший эффект погружения добавляет художественно-декоративная подсветка, которую зажигают в эти майские дни в Брестской крепости. За три минуты до залпов праздничного салюта вся Беларусь – от Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева – исполнила легендарную композицию «День Победы». 9-миллионный хор во имя мира!

# День Победы # Великая Отечественная война

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