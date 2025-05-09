Впервые в самом сердце Цитадели! В Брестской крепости состоялся праздничный концерт

О Великой Победе – в нотах! Впервые в самом сердце Цитадели праздничный концерт. Легендарные композиции времен Великой Отечественной войны звучат под живой аккомпанемент сразу двух оркестров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Священная война», «Прощание славянки», «Темная ночь»… Всего 20 композиций, будто главы большой героической истории – от 41-го до победного мая 45-го. Содержание песен, известных каждому сердцу, раскрывается еще глубже у руин Цитадели – безмолвные свидетели событий Великой Отечественной. Важная дата – 60-летие в почетном звании «Крепость-герой», к которой и приурочен концерт, красноречиво требует от исполнителей и музыкантов держать высокую планку.

Довольно сильно трогает, ощущается атмосфера всего этого мероприятия. Пройтись по всей этой крепости, увидеть эту мощь – трогает до слез, все эти воспоминания, все эти подвиги, что сделали наши предки.

Очень масштабно. Много людей, как никогда. Очень все организованно. Этот день очень важный для Беларуси, памятный, значимый. Поэтому и песни всем знакомые, которые мы знаем и можем подпевать. И концерт тоже замечательный.

Еще больший эффект погружения добавляет художественно-декоративная подсветка, которую зажигают в эти майские дни в Брестской крепости. За три минуты до залпов праздничного салюта вся Беларусь – от Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева – исполнила легендарную композицию «День Победы». 9-миллионный хор во имя мира!