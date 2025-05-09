Лукашенко о будущем отношений Беларуси и Китая: если всё так продолжится, перспективы хорошие

Нынешний парад на Красной площади – самый сильный. Об этом заявил Александр Лукашенко. Праздничный день Великой Победы Президент начал в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию белорусский лидер прибыл 8 мая, чтобы присутствовать на торжественных мероприятиях. В частности, на параде в честь 80-летия Великой Победы, гостями которого стали лидеры целого ряда государств.

Журналисты в ходе интервью с белорусским Президентом обратили внимание на других гостей, в частности китайского лидера. Что означает присутствие Си Цзиньпина на параде в Москве и какой это сигнал западным оппонентам, объяснил Александр Лукашенко.