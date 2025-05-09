Лукашенко о будущем отношений Беларуси и Китая: если всё так продолжится, перспективы хорошие

Нынешний парад на Красной площади – самый сильный. Об этом заявил Александр Лукашенко. Праздничный день Великой Победы Президент начал в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию белорусский лидер прибыл 8 мая, чтобы присутствовать на торжественных мероприятиях. В частности, на параде в честь 80-летия Великой Победы, гостями которого стали лидеры целого ряда государств.
Журналисты в ходе интервью с белорусским Президентом обратили внимание на других гостей, в частности китайского лидера. Что означает присутствие Си Цзиньпина на параде в Москве и какой это сигнал западным оппонентам, объяснил Александр Лукашенко.
Ваше мнение про будущее отношений между Беларусью и Китаем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все зависит от Китайской Народной Республики. Если и дальше мы будем строить наши отношения, как на сегодняшний день, у нас хорошие перспективы. Вы сегодня поняли, что мы вам очень нужны. В связи с тем, что обострение по всем флангам и единственное окно в Европу и дальше, может быть, для Китайской Народной Республики здесь, в европейской части, – это Беларусь. Мы очень благодарны вам за экономику. Вы очень много передали нам технологий, которыми мы не обладали, финансовую поддержку. Мы стараемся реагировать соответствующим образом и не подвести наших китайских друзей. Словом, мы готовы строить нашу политику в направлении быть вместе.
Читайте также:
Лукашенко: даже американцы признают, что союз Китая и России очень для них опасен
Лукашенко: память о Великой Победе особенно актуальна сейчас, потому что на Западе готовятся к войне
Президент Беларуси пообщался с премьером Словакии Фицо после Парада Победы в Москве