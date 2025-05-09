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Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске

09 мая 2025 20:26
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Красочный фейерверк стал эффектным завершающим аккордом празднования Великой Победы в Минске. Он прогремел над столицей сразу после военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске-2
Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске-3

Основной площадкой яркого шоу был сквер вблизи гостиницы «Беларусь». Также фейерверки раскрасили небо еще в пяти районах столицы. Тысячи горожан пришли насладиться праздничной феерией. Оставив на память разноцветные залпы в своих смартфонах с многократным победоносным «Ура!».

Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске-5
Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске-6
Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске-7
# День Победы # фейерверк

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