Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске

Красочный фейерверк стал эффектным завершающим аккордом празднования Великой Победы в Минске. Он прогремел над столицей сразу после военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Красочный фейерверк стал эффектным завершающим аккордом празднования Великой Победы в Минске. Он прогремел над столицей сразу после военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной площадкой яркого шоу был сквер вблизи гостиницы «Беларусь». Также фейерверки раскрасили небо еще в пяти районах столицы. Тысячи горожан пришли насладиться праздничной феерией. Оставив на память разноцветные залпы в своих смартфонах с многократным победоносным «Ура!».