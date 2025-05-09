Салют Победы завершил празднования 9 Мая в Минске

Чтобы это было упрёком тем, кто развязал войну – Рыженков про День Победы

Память народа не в камне или граните. Она в сердце, как незаживающая рана, заставляет миллионы белорусов сегодня вновь с замиранием сказать спасибо. За подвиг, за весну.