Президент Беларуси пообщался с премьером Словакии Фицо после Парада Победы в Москве

Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.
Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.
Александр Лукашенко также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Переговоры прошли «на ногах», белорусский лидер положительно оценил поступок коллеги.
Напомним, Роберт Фицо прилетел в Россию, несмотря на попытки Европейского союза сорвать этот визит.
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