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Президент Беларуси пообщался с премьером Словакии Фицо после Парада Победы в Москве

09 мая 2025 10:58
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Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.

Президент Беларуси пообщался с премьером Словакии Фицо после Парада Победы в Москве-2

Александр Лукашенко также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Переговоры прошли «на ногах», белорусский лидер положительно оценил поступок коллеги.

Напомним, Роберт Фицо прилетел в Россию, несмотря на попытки Европейского союза сорвать этот визит.

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# День Победы # Международная политика # Александр Лукашенко

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