Новости по тегу #Парад в Москве

Парад на Красной площади. Среди гостей те, для кого 9 Мая – действительно святой праздник, а память о тех событиях в самом сердце.
Как и 81 год назад парад начнется ровно в 10 утра. Маршем пройдут представители высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил России.
Он стал торжественной точкой в войне с фашистской Германией.
Этот праздничный день Александр Лукашенко начал в Москве. На Красной площади прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
Память погибших почтили минутой молчания.
Нашу страну в Москве представил парадный расчет от пятой бригады спецназа из Марьиной Горки.
Ожидается, что по завершении парада лидеры стран возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.
В параде участвовали сводные полки всех фронтов, в том числе 1-го, 2-го и 3-го Белорусских.
На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 1».
Лидеры государств, пожелавшие принять участие в торжествах по случаю 65-летия Победы, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывают в Москву в субботу.
Соответствующие указы главы украинского государства обнародованы 27 апреля.
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