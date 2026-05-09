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Новости по тегу #Парад в Москве

Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве
09 мая 2026 07:33

Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве

Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы
09 мая 2026 05:44

Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы

80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы
24 июня 2025 06:22

80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы

«Это самый сильный!» Лукашенко оценил Парад в Москве на 9 Мая
09 мая 2025 16:38

«Это самый сильный!» Лукашенко оценил Парад в Москве на 9 Мая

Лукашенко вместе с мировыми лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
09 мая 2025 11:10

Лукашенко вместе с мировыми лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади
09 мая 2025 10:52

Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади

Александр Лукашенко принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве
09 мая 2025 07:44

Александр Лукашенко принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве

В параде Победы в Москве примут участие белорусские спецназовцы
28 апреля 2015 13:37

В параде Победы в Москве примут участие белорусские спецназовцы

24 июня 2010 12:15

Ровно 65 лет назад в Москве на Красной площади состоялся исторический Парад Победы советских воинов

09 мая 2010 07:27

По Красной площади прошла 161 единица военной техники, над площадью пролетели 127 самолетов и вертолетов

08 мая 2010 08:39

Главы государств начинают прибывать в Москву. Пассажиров просят быть готовыми к задержкам рейсов

28 апреля 2010 06:43

Янукович направил на парад в Москву - 75 украинских солдат, а в Минск - 110