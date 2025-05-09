Лукашенко: память о Великой Победе особенно актуальна сейчас, потому что на Западе готовятся к войне

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам тут подсказывают из-за границы: хватит, не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем и сами поймем, что хватит, это вернется к нам снова. Во-вторых, почему они нам из-за границы подсказывают «хватит»? Для того, чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас.

Но то ли еще будет. Они готовятся к войне. Они это не скрывают. Но то, что у нас в сердце и в голове тот подвиг, им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как они. Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально сейчас, особенно сейчас, потому что они готовятся к войне.

После участия в торжествах в Москве Александр Лукашенко направился в Минск. Вечером в белорусской столице глава государства примет торжественный парад по случаю 80-й годовщины Великой Победы.

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