Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади

Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.
Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.
В числе приглашенных – порядка 20 зарубежных лидеров. Все они сегодня присутствовали на Красной площади, где прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
В юбилейный год программа парада под стать широкая. Шествие длилось порядка двух часов. По московской брусчатке чеканили шаг не только российские воинские подразделения, но и иностранных государств. Нашу страну представил парадный расчет от пятой бригады спецназа из Марьиной Горки. Александр Лукашенко поприветствовал бойцов.
Читайте также:
Лукашенко вместе с мировыми лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Беларуси пообщался с премьером Словакии Фицо после Парада Победы в Москве
Лукашенко: память о Великой Победе особенно актуальна сейчас, потому что на Западе готовятся к войне