Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади

Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.

В числе приглашенных – порядка 20 зарубежных лидеров. Все они сегодня присутствовали на Красной площади, где прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.