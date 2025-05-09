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Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади

09 мая 2025 10:52
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Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина.

Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади-2

В числе приглашенных – порядка 20 зарубежных лидеров. Все они сегодня присутствовали на Красной площади, где прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.

Лукашенко поприветствовал белорусских спецназовцев на параде на Красной площади-4

В юбилейный год программа парада под стать широкая. Шествие длилось порядка двух часов. По московской брусчатке чеканили шаг не только российские воинские подразделения, но и иностранных государств. Нашу страну представил парадный расчет от пятой бригады спецназа из Марьиной Горки. Александр Лукашенко поприветствовал бойцов.

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# День Победы # Александр Лукашенко # Парад в Москве

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