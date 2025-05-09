Губернатор Тульской области поздравил белорусов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Одна судьба – одна Победа! Это смелое заявление сегодня звучит в поздравлениях, которые принимают белорусы из российских регионов. Город-герой Тула. Там, как нигде, знают цену Победе и сегодня глубоко чтут подвиг советского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области (Россия):

Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательной датой, 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это наш общий праздник, символ героического мужества, несгибаемой стойкости и нерушимого единства советского народа.

Мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу, каждый день жертвовал собой во имя Победы. Беларусь, Россия и другие советские республики внесли колоссальный вклад в ее достижение. В далеком 41-м бойцы 172-й стрелковой дивизии отважно защищали Могилев. Благодарю братский народ Беларуси за то, что по сей день чтят и бережно хранят память о наших дедах и прадедах.

Сегодня мы поддерживаем культурные, экономические, социальные связи, укрепляем нашу дружбу. Это особенно важно и ценно сейчас, когда мир вновь под угрозой нацизма. Наш общий, священный долг – защитить правду, не позволить исказить память о подвиге наших предков. Желаю всему братскому белорусскому народу крепкого здоровья, благополучия и счастья. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. С праздником! С Днем Победы!