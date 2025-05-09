Чтобы это было упрёком тем, кто развязал войну – Рыженков про День Победы

Священный день – 9 Мая. Из всех государственных праздников – самый народный. Он объединил миллионы белорусов – разных профессий и возрастов, в городах и селах. Ведь Великая Победа – она одна на всех. Грандиозные мемориалы и обелиски, масштабные памятники в городах и небольшие, но обязательно ухоженные памятные места в селах – все они сегодня утопают в цветах в знак благодарности подвигу поколения победителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 миллион 300 тысяч наших соотечественников сражались на фронте. 374 тысячи человек боролись с врагом в партизанских отрядах. Война забрала каждого третьего белоруса. Более того, наша страна лишилась более половины национальных богатств – общий ущерб 2,3 триллиона долларов. Весь масштаб трагедии невозможно осознать до сих пор. Сегодня день, когда мы вспоминаем великий подвиг народа. Его совершили наши родные и за ценой не постояли. Все вместе дали отпор врагу. Каждый год нескончаемым потоком 9 Мая люди идут к Вечному огню. Площадь Победы буквально утонула в цветах.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Жертвы – 3 миллиона белорусов, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Конечно, благодаря им мы сегодня живем, мы сегодня развиваемся, и мы вообще сохранились как нация, как страна. Алые гвоздики в память о героях легли как к большим мемориалам, так и к скромным обелискам. Память народа не в камне или граните. Она в сердце, как незаживающая рана, заставляет миллионы белорусов сегодня вновь с замиранием сказать спасибо. За подвиг, за весну.