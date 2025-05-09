Глава Республики Крым поздравил белорусов с Днём Победы

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

Дорогие белорусские братья и сестры! Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Это священная дата для наших народов. Память о Победе – одна из главных основ нашего единства. Это достояние каждой семьи, это живая память о наших родных и близких. Многие славные и трагические страницы Великой Отечественной войны связаны с Крымом. На крымской земле в рядах Красной армии плечом к плечу сражались воины разных национальностей. Среди них было немало белорусов. Мы свято чтим память о подвиге всех защитников Отечества, всех, кто погибал и проливал кровь на фронтах, кто приближал Победу в тылу. Мы всегда будем помнить о той колоссальной цене, которую наши народы заплатили за Победу. Мы не позволим клеветать на наших героев. Каждый из нас воспринимает это как оскорбление памяти предков, как личное оскорбление. Мы знаем, чем заканчиваются попытки исказить и переврать историю. Они заканчиваются реабилитацией нацизма, осквернением и уничтожением всего, что для нас дорого и свято. Слава народу-победителю! Низкий поклон ветеранам! С праздником вас, друзья!