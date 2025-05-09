Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной

Ярко и масштабно отметили 9 Мая в столице. К юбилею Победы в каждом районе Минска организовали уникальную программу с тематическими локациями и интерактивными площадками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ярко и масштабно отметили 9 Мая в столице. К юбилею Победы в каждом районе Минска организовали уникальную программу с тематическими локациями и интерактивными площадками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный фестиваль «80 мирных лет» собрал праздник в Лошицком парке. Гости могли заглянуть в своеобразный музей в чемодане, пройти квест и поучаствовать в конкурсах, а еще закружиться в праздничном вальсе.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
С праздником Великой Победы! Мы находимся в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Кашу пока не попробовала, но уже успела поучаствовать в квесте и даже побывала в военной костюмерной.
Музыкальные выступления добавляли особый колорит этому дню. Подготовилась и выездная торговля.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Все локации здесь созданы, чтобы люди могли не только прикоснуться к истории, а это самое главное, но и еще все-таки вспомнить, что это праздник, но со слезами на глазах. Это один из тех моментов, когда наши люди понимают, что это праздник незыблемый, праздник памяти.
Для жителей Октябрьского района центром притяжения стал парк «Курасовщина». Здесь устроили спортивные состязания, творческие конкурсы и исторические реконструкции.
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