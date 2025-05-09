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Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной

09 мая 2025 20:21
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Ярко и масштабно отметили 9 Мая в столице. К юбилею Победы в каждом районе Минска организовали уникальную программу с тематическими локациями и интерактивными площадками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной-2

Масштабный фестиваль «80 мирных лет» собрал праздник в Лошицком парке. Гости могли заглянуть в своеобразный музей в чемодане, пройти квест и поучаствовать в конкурсах, а еще закружиться в праздничном вальсе.

Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной-4

Анастасия Близнюк, корреспондент:
С праздником Великой Победы! Мы находимся в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Кашу пока не попробовала, но уже успела поучаствовать в квесте и даже побывала в военной костюмерной.

Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной-6

Музыкальные выступления добавляли особый колорит этому дню. Подготовилась и выездная торговля. 

Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной-8

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Все локации здесь созданы, чтобы люди могли не только прикоснуться к истории, а это самое главное, но и еще все-таки вспомнить, что это праздник, но со слезами на глазах. Это один из тех моментов, когда наши люди понимают, что это праздник незыблемый, праздник памяти.

Не просто дата – Минск встретил юбилей Победы в Великой Отечественной-10

Для жителей Октябрьского района центром притяжения стал парк «Курасовщина». Здесь устроили спортивные состязания, творческие конкурсы и исторические реконструкции.

Подробнее в видеоматериале.

# День Победы

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