Лукашенко об СВО: то ли ещё будет! За рубежом готовятся к войне!

Оппонетны готовятся к войне и это даже не скрывают. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая в Москве, говоря о специальной военной операции РФ в Украине, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что от подвига, который у нас в сердце и в голове, «им плохо». Ведь мы будем защищать свою землю так, как наши предки во время Великой Отечественной войны. А они против, что мы четко держимся этой позиции. И по словам Лукашенко, особенно сегодня это актуально, потому что «они готовятся к войне».

Лукашенко заявил, что Путин готов заключить мир с Украиной

Президент Беларуси подчеркнул тему важности сохранения памяти о ВОВ и отметил, что из-за границы подсказывают, что уже хватит помнить о Победе и событиях тех лет. Но как только мы перестанем помнить, это вернется. А из-за границы подсказывают, чтобы мы прекратили с целью выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая стала примером.