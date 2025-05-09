«Папа, я тебя нашла». Белоруска спустя 80 лет узнала о судьбе без вести пропавшего отца
Каждый год вскрываются новые и новые факты о самой кровопролитной войне. Написаны тысячи исследовательских работ, проведены сотни раскопок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все для того, чтобы имя каждого участника войны было вписано золотыми буквами в летопись Великой Победы. Порталы памяти пополняются каждый день.
История семьи из Бобруйска, которая нашла своего героя спустя 80 лет, в материале Влады Родовской.
Мария Дубинина всю жизнь искала своего без вести пропавшего отца. Кузьма Дубинин ушел на фронт добровольцем в 1941 году. Добрых вестей от солдата семья так и не дождалась. Ни строчки за все четыре года войны. А после прислали похоронку. Но данных о месте, где Кузьма Федорович принял трагическую смерть, не сообщалось.
Мария Дубинина, жительница Бобруйска:
Мама просила его: останься. Он говорит: не могу. Всех мужчин забирают. А я дезертиром хочу быть? Нет. И он ушел. А потом, я помню, мама все плакала, идет ко мне и плачет. Я говорю: мамочка, что случилось? Она говорит: папа мой умер. Я всегда с болью плачу, у всех папы, у многих, а у меня ничего этого не было.
О судьбе дорогого их сердца у солдата семья узнала лишь недавно. С помощью интернет-источников и порталов памяти наконец удалось найти информацию, делится воспоминаниями дочка Марии Кузьминичны.
Ирина Новицкая, жительница Москвы (Россия):
Единственная фотография дедушки, которая сохранилась каким-то совершенно волшебным образом, мама ее прижимала к сердцу и всегда плакала со словами «Папочка мой любимый, я даже не знаю, где твоя могила». Я благодарна времени, которое позволило найти дедушку.
Кузьма Дубинин, уроженец Могилевской области, воевал в 362-й стрелковой дивизии. Участвовал в Ржевской наступательной операции погиб от ранения в 1942 году. Был похоронен в братской могиле в 100 километрах от Ржева.
С просьбой помочь найти место захоронения семья написала в местную администрацию и получила ответ: «Приезжайте». Стоя у подножья обелиска, на гранитной плите которого начертано дорогое имя, Мария Кузьминична произнесла слова, которые мечтала сказать всю жизнь: Папа, я тебя нашла.
Подробнее в видеоматериале.
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