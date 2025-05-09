«Папа, я тебя нашла». Белоруска спустя 80 лет узнала о судьбе без вести пропавшего отца

Каждый год вскрываются новые и новые факты о самой кровопролитной войне. Написаны тысячи исследовательских работ, проведены сотни раскопок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все для того, чтобы имя каждого участника войны было вписано золотыми буквами в летопись Великой Победы. Порталы памяти пополняются каждый день.

Мария Дубинина всю жизнь искала своего без вести пропавшего отца. Кузьма Дубинин ушел на фронт добровольцем в 1941 году. Добрых вестей от солдата семья так и не дождалась. Ни строчки за все четыре года войны. А после прислали похоронку. Но данных о месте, где Кузьма Федорович принял трагическую смерть, не сообщалось.

Мария Дубинина, жительница Бобруйска:

Мама просила его: останься. Он говорит: не могу. Всех мужчин забирают. А я дезертиром хочу быть? Нет. И он ушел. А потом, я помню, мама все плакала, идет ко мне и плачет. Я говорю: мамочка, что случилось? Она говорит: папа мой умер. Я всегда с болью плачу, у всех папы, у многих, а у меня ничего этого не было.

О судьбе дорогого их сердца у солдата семья узнала лишь недавно. С помощью интернет-источников и порталов памяти наконец удалось найти информацию, делится воспоминаниями дочка Марии Кузьминичны.