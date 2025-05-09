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Лукашенко вместе с мировыми лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

09 мая 2025 11:10
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Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко вместе с мировыми лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве-2

По завершении парада лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Память погибших почтили минутой молчания.

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# День Победы # Александр Лукашенко # Парад в Москве

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