Лукашенко вместе с мировыми лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл 8 мая, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По завершении парада лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Память погибших почтили минутой молчания.
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