«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением

Новости Беларуси. Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями. А в середине ноября в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных. Об этом шла речь на региональном форуме «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», который 4 ноября принимал Гродно.

В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. А также вопросы онлайн-безопасности. Галина Буро собрала все самое интересное.

Представители госструктур и организаций обсуждают проекты с бизнесменами, банкирами, учеными и IT-специалистами – это и есть новая реальность. Цифровые решения дают больше возможностей. Например, «Белкоммунмаш» заявил, что в 2021 году еще успеет нас удивить – презентует опытный образец грузового электромобиля с возможностью беспилотного использования.