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«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением

04 ноября 2021 16:54
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Новости Беларуси. Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями. А в середине ноября в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных. Об этом шла речь на региональном форуме «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», который 4 ноября принимал Гродно.  

«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением-1

В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. А также вопросы онлайн-безопасности.  

Галина Буро собрала все самое интересное.  

«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением-4

Представители госструктур и организаций обсуждают проекты с бизнесменами, банкирами, учеными и IT-специалистами – это и есть новая реальность. Цифровые решения дают больше возможностей. Например, «Белкоммунмаш» заявил, что в 2021 году еще успеет нас удивить – презентует опытный образец грузового электромобиля с возможностью беспилотного использования.  

«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением-7

Олег Быцко, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:  
Это тоже улучшит ситуацию, связанную с экологией, потому что, в первую очередь, данные транспортные средства будут предназначены для перевозки грузов внутри города. На нем будет реализована система беспилотного управления первого уровня.  

# Предприятия Беларуси # общество # Галина Буро # Олег Быцко # Павел Лис # Борис Андросюк # Игорь Карпенко # Владимир Перцов # Фотофакт

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