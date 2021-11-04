«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением
Новости Беларуси. Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями. А в середине ноября в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных. Об этом шла речь на региональном форуме «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», который 4 ноября принимал Гродно.
В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. А также вопросы онлайн-безопасности.
Галина Буро собрала все самое интересное.
Представители госструктур и организаций обсуждают проекты с бизнесменами, банкирами, учеными и IT-специалистами – это и есть новая реальность. Цифровые решения дают больше возможностей. Например, «Белкоммунмаш» заявил, что в 2021 году еще успеет нас удивить – презентует опытный образец грузового электромобиля с возможностью беспилотного использования.
Олег Быцко, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Это тоже улучшит ситуацию, связанную с экологией, потому что, в первую очередь, данные транспортные средства будут предназначены для перевозки грузов внутри города. На нем будет реализована система беспилотного управления первого уровня.