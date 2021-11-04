Надежда Лазаревич о ситуации с беженцами на границе: в мирное время гибнут люди. Они гибнут от безысходности

Новости Беларуси. Белорусский союз женщин не может оставаться равнодушным и безучастным к ситуации с беженцами, складывающейся у западных рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Ранее его представительницы уже обращались к мировому сообществу с призывами прекратить эскалацию конфликта. Однако белорусы, похоже, единственные сейчас, кто оказывает помощь людям не на словах, а на деле. Подробнее об этом поговорим с Надеждой Лазаревич, генеральным директором «Бобруйскагромаша», председателем организации промпредприятий в составе Белорусского союза женщин. Татьяна Савчик:

Хотелось бы начать с той ситуации, которая сложилась у нас на границе с Польшей. Уже ни для кого не секрет – момент напряженный, острый, я бы даже сказала. Я знаю, что Белорусский союз женщин не остается в стороне от этой проблемы. Расскажите, какую гуманитарную помощь вы людям оказывали, что союз сделал на данный момент для людей? Мы заняли очень активную позицию в рамках поддержки беженцев

Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин:

Мы действительно заняли очень активную позицию в рамках поддержки наших беженцев, которые находятся на польской и литовской границах. Мы объявили гуманитарную акцию поддержки детям. К 1 сентября мы организовали с Белорусским союзом женщин и Витебской областью, жительницами Витебской области поддержку детей гуманитарной помощью. Также мы объявили и подготовили наше письменное обращение ко всем международным организациям в поддержку критической ситуации, в которой находятся сейчас наши беженцы. Там находятся и жены, и дети, и женщины, и больные. Татьяна Савчик:

Все больше информации о том, что, я смотрю, и женщина беременная погибла, и мама троих деток… «Мы обязаны поднять этот вопрос на международный уровень» Надежда Лазаревич:

Да, это ужасная ситуация, когда в мирное время гибнут люди. Гибнут от безысходности, потому что на них никто не обращает внимание. Взяли их в заложники той ситуации, которая складывается, и искусственно наращивается конфликт между Республикой Беларусь и Польшей. Эти люди являются заложниками ситуации. И мы как женщины, как матери, как люди, которые не могут остаться в стороне, мы считаем, что мы обязаны поднять этот вопрос на международный уровень.

Татьяна Савчик:

Призывы к солидарности, вообще ваше обращение к мировому сообществу получили какую-то реакцию, даже со стороны польских коллег? Надежда Лазаревич:

Я уверена, что мирные граждане, обычные граждане той же Польши видят ситуацию, они готовы поддержать. Мы видим и альтернативные польские каналы, которые показывают, что люди стараются попасть на границу и оказать первую медицинскую помощь, но им не дают возможность. Конечно, наше обращение, я уверена, отзывается в сердцах людей, которые переживают за жизнь эмигрантов. Татьяна Савчик:

Между тем я знаю, что министр иностранных дел Польши заявил о том, что якобы их страна готова предоставлять мигрантам ту же самую гуманитарную помощь. Вы считаете, это заявление – это что-то громогласное? Есть ли в этом есть правда? Как Польша реагирует на ситуацию с беженцами: «На сегодняшний момент обратной связи нет»

Надежда Лазаревич:

Вы знаете, если они готовы, пускай пустят нас, пускай пустят своих альтернативных врачей, которые готовы оказать им первую медицинскую помощь. Пускай покажут это на телевидении, даже на своем, чтобы мы видели, что есть обратная связь. К сожалению, на данный момент обратной связи нет. Люди действительно страдают, и каждый день мы получаем ситуацию на границе, когда люди искусственно выбрасывают на нашу границу, выталкивают под пистолетами, под угрозами смерти. Ситуация действительно сложная, и мы от Белорусского союза женщин призываем всех не остаться безучастными к данной ситуации, помочь и максимально открыто показывать эту ситуацию в любых социальных сетях, показывать, что происходит на границе с Польшей и Литвой. Татьяна Савчик:

В рамках этой ситуации на границе какова дальнейшая миссия Белорусского союза женщин?