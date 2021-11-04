«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии
Новости Беларуси. Жилье, спорткомплексы, предприятия. В преддверии важной исторической даты в календаре в Беларуси открываются знаковые для жителей объекты – в первую очередь те, что делают жизнь каждого белоруса комфортнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны это традиция.
В Витебской области старт череде торжественных событий дали в областной клинической больнице. 4 ноября здесь открылся новый кабинет компьютерной томографии.
Современное оборудование высокоточное. Изображение позволяет увидеть специалистам мельчайшие детали, тем самым дает возможность поставить пациенту точный диагноз, а это, как говорят медики, уже половина лечения. Также расширится спектр клинических применений аппарата.
Проводить обследование на новом оборудовании будут жителям всего региона. Приобретен томограф по линии проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 в Беларуси».
Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:
Он позволит оказывать медицинскую помощь и ставить диагноз не только пациентам с коронавирусной инфекцией, но и учитывая то, что мы сейчас наращиваем объемы плановой медицинской помощи, конечно, это будут пациенты кардиохиругические, неврологические, травматологического профиля. Потому что остальные болезни тоже никуда не делись.
У медиков Витебской области в распоряжении 15 компьютерных томографов. До конца года современным оборудованием оснастят Глубокскую центральную районную больницу.
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