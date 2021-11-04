Прямой эфир

«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии

04 ноября 2021 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жилье, спорткомплексы, предприятия. В преддверии важной исторической даты в календаре в Беларуси открываются знаковые для жителей объекты – в первую очередь те, что делают жизнь каждого белоруса комфортнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны это традиция.  

В Витебской области старт череде торжественных событий дали в областной клинической больнице. 4 ноября здесь открылся новый кабинет компьютерной томографии.  

«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии-1

Современное оборудование высокоточное. Изображение позволяет увидеть специалистам мельчайшие детали, тем самым дает возможность поставить пациенту точный диагноз, а это, как говорят медики, уже половина лечения. Также расширится спектр клинических применений аппарата.  

«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии-4

Проводить обследование на новом оборудовании будут жителям всего региона. Приобретен томограф по линии проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 в Беларуси».  

«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии-7

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:  
Он позволит оказывать медицинскую помощь и ставить диагноз не только пациентам с коронавирусной инфекцией, но и учитывая то, что мы сейчас наращиваем объемы плановой медицинской помощи, конечно, это будут пациенты кардиохиругические, неврологические, травматологического профиля. Потому что остальные болезни тоже никуда не делись.  

«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии-10

У медиков Витебской области в распоряжении 15 компьютерных томографов. До конца года современным оборудованием оснастят Глубокскую центральную районную больницу.  

Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Читайте здесь.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Евгений Матусевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением
04 ноября 2021 16:54

«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением

Александр Лукашенко: «Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов»
04 ноября 2021 16:26

Александр Лукашенко: «Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов»

«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу
04 ноября 2021 16:19

«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу