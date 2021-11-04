«Болезни тоже никуда не делись». В Витебске открыли новый кабинет компьютерной томографии

Новости Беларуси. Жилье, спорткомплексы, предприятия. В преддверии важной исторической даты в календаре в Беларуси открываются знаковые для жителей объекты – в первую очередь те, что делают жизнь каждого белоруса комфортнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны это традиция.

В Витебской области старт череде торжественных событий дали в областной клинической больнице. 4 ноября здесь открылся новый кабинет компьютерной томографии.