«Это опять пережить всё заново. Это очень тяжело». Встретились с самыми близкими погибших офицеров

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась церемония вручения государственных наград. Это традиционное мероприятие. Но в этот раз все прошло в особой атмосфере. Глава государства вручил медали героям Беларуси и орден «За личное мужество» родственникам погибших офицеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Алена Сырова встретилась с родными и близкими героев и разделила с ними эмоции того дня.

Ничипорчик, Куконенко, Федосюк. Люди с этими фамилиями за исключительные заслуги перед страной удостоены высших государственных наград. Вот только вместо ребят, которые заслужили золотые звезды Героев Беларуси и орден «За личное мужество», получать их пришли другие – те, кто носит эти же фамилии, кто по крови и по характеру, очевидно, не менее мужественные и стойкие.

Галина Ничипорчик, мать Героя Беларуси Андрея Ничипорчика:

Это опять пережить все заново. Это очень тяжело. Вот это событие, когда муж позвонил и сообщил на работу, просто подкосило очень сильно. Самые близкие офицеров, которые в критический момент выбрали не свою жизнь.

Татьяна Куконенко, вдова Героя Беларуси Никиты Куконенко:

Они могли прыгнуть, я не спорю. Но вопрос в другом. Смогли бы они с этим потом жить? Зная своего мужа, он бы не смог точно. «Единственно верное решение» – нужна секунда, чтобы произнести эту фразу. Чуть больше было у наших героев. В тот момент, когда сотрудник спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк первым вошел в квартиру, в которой предположительно находились люди, связанные с террористами, увидел преступника с ружьем и закрыл собою ребят.

Еще до официального завершения расследований обоих случаев Президент страны, конечно, обладая полной информацией, называл этих совсем молодых ребят героями. Несколько месяцев спустя Александр Лукашенко повторил эти же слова, глядя в глаза близким Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко, Дмитрия Федосюка, и добавил главное, то, что, наверное, хотел бы сказать каждый белорус этим людям. «Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка. Читайте здесь.

Чувство гордости и боли смешались и душили присутствующих в момент, когда Президент вручал награды, которые, так уж вышло, не будут носить те, кому они предназначены. Отец Андрея Ничипорчика о своем внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – летная форма». Читайте здесь.