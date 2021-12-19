«Качественный и хороший товар». За что белорусы любят «Евроопт» и как торговая сеть развивает сотрудничество с Белкоопсоюзом?

Новости Беларуси. В новый год с новыми целями. Торговая сеть «Евроопт» и Белорусский республиканский союз потребительских обществ заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в 2022 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оптимизация издержек, поддержка отечественных производителей, развитие торговли онлайн – это далеко не все направления, по которым цели у конкурентов-соратников совпадают. Ведь главное – это интересы покупателя. Подробнее об этом в нашем материале.

Партнерство, выгодное всем. Белкоопсоюз – крупнейший оператор розничной торговли в сельской местности. Организация обслуживает розничной торговлей 23 тысячи населенных пунктов, поэтому работа с сельскими покупателями – одно из главных направлений. Но прогресс не стоит на месте – в регионы пришли сетевые операторы. Формат, ассортимент и цены «Евроопт» уже доказал и показал, что торговля на селе может получить совершенно другой облик.

Андрей Зубков, генеральный директор компании «Евроторг»:

Наше сотрудничество с Белкоопсоюзом началось уже достаточно давно и основано на понимании того, что мы не только конкуренты, но и соратники. У нас общий покупатель на селе. Мы удовлетворяем его потребности и работаем ему во благо. У нас есть возможности сотрудничества в области закупок. Белкоопсоюз с его столетней историей знает потребителей на селе, а «Евроторг» – мощная, эффективная логистическая структура по поставке товаров. Еще один момент: у потребкооперации есть много предприятий, которые производят прекрасную продукцию. И это тоже хороший повод для взаимодействия.

Для потребительской кооперации важно остаться конкурентными по качеству и себестоимости готовой продукции. Поэтому партнерское соглашение охватывает самые разные сферы. Прежде всего «Евроопт» – крупнейший оператор розницы, важнейшая площадка для реализации продукции, которую производят предприятия Белкоопсоюза.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Это нам позволит сократить издержки на всех этапах реализации нашего товара, увеличит нашу доходность. Это тоже зарплата людей, которые работают в системах потребкооперации и «Евроопт». Ну и сам конечный покупатель, который будет иметь у себя в наличии качественный и хороший товар.

Потребкооперация стремится сохранить свое производство – это примерно 300 предприятий и 5 000 работников. И возможности сети «Евроопт» по продвижению товаров от Белкоопсоюза сложно переоценить.

Инесса Короткевич, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Здесь мы нашли взаимовыгодное партнерство, сотрудничество с компанией «Евроторг», потому что мы понимаем, что сегодня где-то сокращается наша торговая сеть. Нам очень важно не сократить объемы промышленного производства.

Частный бизнес и государство готовы работать, «взявшись за руки». Например, опыт «Евроопта» в онлайн-торговле специалисты белорусской розницы признают бесценным. С помощью интернет-сервиса совершают покупки тысячи белорусов. И скоро эта возможность появится у сельского жителя.

Андрей Зубков:

У нашей компании самый большой опыт в интернет-торговле, а перед Белкоопсоюзом стоит задача развивать это направление. Наш опыт может стать для потребкооперации бесценным, но самое главное, чтобы он был бесценным для нашего покупателя. Все по ГОСТу. Белкоопсоюз уделяет большое внимание сохранению традиционной рецептуры в своих продуктах. В «Евроопте» такую позицию разделяют и готовы обеспечить покупателей качественной отечественной продукцией.

Очень нравится продукция Белкоопсоюза в наших магазинах, в «Евроопте», поэтому пользуемся, покупаем и очень нам нравится.

«Евроопт» мне нравится, потому что удобное расположение, с работы иду. И цены очень устраивают.

Удобно ходить в магазин «Евроопт», приемлемые цены. Интересный такой, разносторонний ассортимент.

Сегодня торговая сеть «Евроопт» на селе – это почти 200 магазинов общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Работает также около 50 автолавок, которые обслуживают более 2 200 деревень. Товарооборот сети в сельской местности превышает 200 миллионов рублей в год, и каждый месяц жители малых населенных пунктов делают в торговых объектах сети более миллиона покупок.