Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?
Новости Беларуси. Все еще идет следствие по делу о крушении военного самолета в Барановичах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопреки всем инсинуациям, следствие склоняется к тому, что подвела все-таки техника. И подтверждают эту версию некоторые факты, которые заполучила Алена Сырова. А заодно обсудила эти материалы с командующим ВВС и ПВО Игорем Голубом и поговорила в целом о положении дел в белорусской «крылатой» армии.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Игорь Владимирович, у нас действительно есть летчики, которыми мы можем гордиться. К сожалению, этот год отметился трагическим событием – мы потеряли двух авиаторов. Их поступок, несмотря на то, что следственные мероприятия еще продолжаются, уже можно назвать героическим. Следствие склоняется к версии о том, что тогда в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов. Для того чтобы мы с вами имели определенное представление, Следственный комитет, несмотря на то, что еще идет проверка, поделился с нами кадрами. Я бы попросила вас как специалиста эти кадры, поскольку они впервые демонстрируются на большом экране, прокомментировать. Что вы видите?
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
19 мая 2021 года Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко... они пытались его уводить, пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе – это значит, возможность уйти от этого населенного пункта. Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как на этих кадрах видно. И то решение, которое они единственное правильное приняли, было единственно возможное и верное, и это было их осознанное решение – именно направить самолет в эту точку.
Алена Сырова:
Подтверждение ваших слов мы тоже дадим нашим зрителям послушать. У нас появились расшифровки. Следственный комитет поделился с нами записями из «черных ящиков» того, что происходило в этот момент в кабине. Думаю, комментарии здесь будут излишни.
Экипаж Як-130:
440, отказ СДУ.
Диспетчер:
405-й, заходи на посадку!
Речевой информатор:
Борт 74.
Диспетчер:
Прыгай! Прыгай!
Экипаж Як-130:
Прыгай!
Экипаж Як-130:
Увожу в сторону!
Речевой информатор:
Борт 74.
Экипаж Як-130:
Помоги, господи!
Экипаж Як-130:
Прыгаем!
Алена Сырова:
На месте трагедии будет установлен мемориальный знак.
Игорь Голуб:
Я отправил уже представление на присвоение самых высоких наград Республики Беларусь в соответствующие кадровые органы. Решение будет принято уже после того, как будет полностью утвержден акт этого расследования, дальше уже политическое решение. Что с моей стороны – я все документы отправил.
Алена Сырова:
Они герои Беларуси.
Игорь Голуб:
Они герои.