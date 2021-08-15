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Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?

15 августа 2021 16:26
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Новости Беларуси. Все еще идет следствие по делу о крушении военного самолета в Барановичах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопреки всем инсинуациям, следствие склоняется к тому, что подвела все-таки техника. И подтверждают эту версию некоторые факты, которые заполучила Алена Сырова. А заодно обсудила эти материалы с командующим ВВС и ПВО Игорем Голубом и поговорила в целом о положении дел в белорусской «крылатой» армии.

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Игорь Владимирович, у нас действительно есть летчики, которыми мы можем гордиться. К сожалению, этот год отметился трагическим событием – мы потеряли двух авиаторов. Их поступок, несмотря на то, что следственные мероприятия еще продолжаются, уже можно назвать героическим. Следствие склоняется к версии о том, что тогда в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов. Для того чтобы мы с вами имели определенное представление, Следственный комитет, несмотря на то, что еще идет проверка, поделился с нами кадрами. Я бы попросила вас как специалиста эти кадры, поскольку они впервые демонстрируются на большом экране, прокомментировать. Что вы видите?

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-4

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
19 мая 2021 года Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко... они пытались его уводить, пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе – это значит, возможность уйти от этого населенного пункта. Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как на этих кадрах видно. И то решение, которое они единственное правильное приняли, было единственно возможное и верное, и это было их осознанное решение – именно направить самолет в эту точку.

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-7

Алена Сырова:
Подтверждение ваших слов мы тоже дадим нашим зрителям послушать. У нас появились расшифровки. Следственный комитет поделился с нами записями из «черных ящиков» того, что происходило в этот момент в кабине. Думаю, комментарии здесь будут излишни.

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-10

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-12

Экипаж Як-130:
440, отказ СДУ.

Диспетчер:
405-й, заходи на посадку!

Речевой информатор:
Борт 74.

Диспетчер:
Прыгай! Прыгай!

Экипаж Як-130:
Прыгай!

Экипаж Як-130:
Увожу в сторону!

Речевой информатор:
Борт 74.

Экипаж Як-130:
Помоги, господи!

Экипаж Як-130:
Прыгаем!

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-15

Алена Сырова:
На месте трагедии будет установлен мемориальный знак.

Игорь Голуб:
Я отправил уже представление на присвоение самых высоких наград Республики Беларусь в соответствующие кадровые органы. Решение будет принято уже после того, как будет полностью утвержден акт этого расследования, дальше уже политическое решение. Что с моей стороны – я все документы отправил.

Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?-18

Алена Сырова:
Они герои Беларуси.

Игорь Голуб:
Они герои.

# Крушение # происшествия # Алена Сырова # Игорь Голуб # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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