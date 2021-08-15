Эти кадры крушения самолёта под Барановичами ещё не показывали нигде. Что говорили пилоты перед падением?

Новости Беларуси. Все еще идет следствие по делу о крушении военного самолета в Барановичах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопреки всем инсинуациям, следствие склоняется к тому, что подвела все-таки техника. И подтверждают эту версию некоторые факты, которые заполучила Алена Сырова. А заодно обсудила эти материалы с командующим ВВС и ПВО Игорем Голубом и поговорила в целом о положении дел в белорусской «крылатой» армии.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Игорь Владимирович, у нас действительно есть летчики, которыми мы можем гордиться. К сожалению, этот год отметился трагическим событием – мы потеряли двух авиаторов. Их поступок, несмотря на то, что следственные мероприятия еще продолжаются, уже можно назвать героическим. Следствие склоняется к версии о том, что тогда в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов. Для того чтобы мы с вами имели определенное представление, Следственный комитет, несмотря на то, что еще идет проверка, поделился с нами кадрами. Я бы попросила вас как специалиста эти кадры, поскольку они впервые демонстрируются на большом экране, прокомментировать. Что вы видите?

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

19 мая 2021 года Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко... они пытались его уводить, пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе – это значит, возможность уйти от этого населенного пункта. Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как на этих кадрах видно. И то решение, которое они единственное правильное приняли, было единственно возможное и верное, и это было их осознанное решение – именно направить самолет в эту точку.

Алена Сырова:

Подтверждение ваших слов мы тоже дадим нашим зрителям послушать. У нас появились расшифровки. Следственный комитет поделился с нами записями из «черных ящиков» того, что происходило в этот момент в кабине. Думаю, комментарии здесь будут излишни.

Экипаж Як-130:

440, отказ СДУ.

Диспетчер:

405-й, заходи на посадку! Речевой информатор:

Борт 74. Диспетчер:

Прыгай! Прыгай! Экипаж Як-130:

Прыгай! Экипаж Як-130:

Увожу в сторону! Речевой информатор:

Борт 74. Экипаж Як-130:

Помоги, господи! Экипаж Як-130:

Прыгаем!

Алена Сырова:

На месте трагедии будет установлен мемориальный знак. Игорь Голуб:

Я отправил уже представление на присвоение самых высоких наград Республики Беларусь в соответствующие кадровые органы. Решение будет принято уже после того, как будет полностью утвержден акт этого расследования, дальше уже политическое решение. Что с моей стороны – я все документы отправил.