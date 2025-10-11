Политолог назвала преимущества формата СНГ: никто не заставляет делиться частью своего суверенитета
Укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество. Такой посыл можно назвать главным на этой неделе. Именно экономике были посвящены рабочие будни главы государства. Александр Лукашенко провел переговоры с Султаном Омана – договорились в том числе о реализации совместных проектов на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне завершился рабочий визит Президента в Таджикистан, где прошел саммит стран СНГ.
Одним из наиболее сложных для реализации, но вместе с тем требующим разрешения вопросом на пространстве Содружества остается экономическое взаимодействие. Политика санкционного давления, от которой коллективный Запад не отказывается, только подтверждает тезис Александра Лукашенко о том, что нельзя потерять наработки прошлых поколений, нужно наращивать темпы торгового сотрудничества. Да, положительная динамика в этой части сохраняется: рост с начала года чуть больше 2 %. Тем не менее необходимо наращивать запас прочности экономик.
Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?
Как отметил Александр Лукашенко, сейчас то самое время, когда необходимо решить глобальные вопросы внутри Содружества, при этом не затронув амбиции стран-участниц. Продолжая разговор о суверенитете, эксперты отмечают: в СНГ нет наднациональных органов. И в этом плюс объединения.
Таисия Мармонтова, политолог (Казахстан):
Нет аппарата принуждения и никто не заставляет делиться частью своего суверенитета, что в текущих условиях будет весьма чувствительно. Для себя мы стараемся решать наши проблемы в многостороннем формате, приглашая к диалогу ключевых геополитических игроков. Мы точно так же действуем. Но мы все работаем в рамках СНГ как некого политического клуба, создаются возможности для нетворкинга. А больше контактов, больше знаний – меньше шансов свалиться в конфликт.
Как говорят политологи, СНГ относится к «мягкому» формату интеграции, это важная диалоговая площадка. И понимать тонкости обстановки в постсоветском регионе сегодня хотят за его пределами. По итогам саммита главы государств Содружества подписали решения об учреждении нового формата – «СНГ плюс» – и наделении ШОС статусом наблюдателя при СНГ. Одобрили лидеры и ряд других документов, что свидетельствует о единой позиции и понимании необходимости не глубокого, но реформирования организации.
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