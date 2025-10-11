Сотни минчан «серебряного» возраста нашли себя в волонтёрстве – и вот что они рассказывают

Татьяна Боговик, волонтер ТЦСОН Советского района г. Минска:

Мне идет восьмой десяток. Лет своих я не стыжусь. Никогда не унываю, хоть в невесты не гожусь. Рано утром по порядку с ходу делаю зарядку.

Эти строки не просто рифма, а их жизненное кредо. Такой настрой объединил в столице сотни людей серебряного возраста, которые нашли себя в волонтерстве. Безвозмездно даря свое время, опыт и заботу в территориальных центрах, они заряжают энергией всех вокруг.