Сотни минчан «серебряного» возраста нашли себя в волонтёрстве – и вот что они рассказывают
Татьяна Боговик, волонтер ТЦСОН Советского района г. Минска:
Мне идет восьмой десяток. Лет своих я не стыжусь. Никогда не унываю, хоть в невесты не гожусь. Рано утром по порядку с ходу делаю зарядку.
Эти строки не просто рифма, а их жизненное кредо. Такой настрой объединил в столице сотни людей серебряного возраста, которые нашли себя в волонтерстве. Безвозмездно даря свое время, опыт и заботу в территориальных центрах, они заряжают энергией всех вокруг.
Инесса Иванова, волонтер ТЦСОН Советского района г. Минска:
Наш дебют состоялся на концерте в День пожилого человека в библиотеке. Нас приняли очень тепло, и мы поняли, что мы можем танцевать не только для себя и получать удовольствие для себя, но и дарить какое-то удовольствие, тепло, наши отношения людям.
Алла Радионова, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Советского района г. Минска:
Деятельность нашего отделения реализуется в соответствии с концепцией Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие», основное направление которого – вовлечение пожилых граждан в работу клубов и кружков по интересам, направленным на социальную активность, физическую активность пожилых граждан.
Возраст волонтеров не помеха для добрых дел, а, скорее, преимущество. За плечами жизненный опыт, а в сердце желание быть полезными. И это лучшее доказательство, что молодость души не зависит от цифр в паспорте.
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