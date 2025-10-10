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Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?

10 октября 2025 10:33
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В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. И чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию. Об этом на саммите СНГ в Душанбе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?-2

С момента создания Содружества Независимых Государств прошло почти 34 года. Союз задумывался как форма тесной интеграции бывших советских республик – площадка, где страны смогут взаимодействовать без лишних барьеров в самых разных сферах: от внешней политики до культуры. 

Сегодня эта задача остается как никогда актуальной, особенно на фоне сложной международной обстановки. Обширная повестка нынешнего заседания СНГ подтверждает, что современные вызовы затрагивают всех, а значит, необходима максимальная координация усилий и эффективное использование потенциала объединения. 

Александр Лукашенко в своем выступлении особенно подчеркнул важность экономического сотрудничества, ведь именно экономика остается прочным фундаментом любых партнерских отношений. 

Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Несмотря на бешеное санкционное давление Запада, попытки вбить клин между нами посулами и угрозами вторичных санкций, в Содружестве в нынешнем году сохраняются положительные темпы экономического роста. Январь – июль – 2,2 %. Нужно наращивать запас прочности наших экономик. 

Уважаемые друзья, рискну экспромтом предложить один такой серьезный план наших действий. Главное – это экономика, это фундамент. Слушайте, мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный.

Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?-6

Может, нам отбросить всякие размышления, рассуждения непонятные и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас? И уверен, если мы выработаем эту общую стратегию, мы наше экономическое пространство восстановим с учетом пожеланий всех государств и будем скоординировано действовать на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. Все остальное – за независимыми и суверенными государствами. 

Мы можем скоординировать наше военное сотрудничество таким образом, что сюда не сунет нос никто. Но надо наконец-то найти ответы на самые серьезные и глобальные вопросы. Ни в коем случае не затронув амбиции каждого из наших государств. Ни в коем случае. Но это надо начинать делать сейчас.

# СНГ # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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