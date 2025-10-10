Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?

В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. И чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию. Об этом на саммите СНГ в Душанбе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента создания Содружества Независимых Государств прошло почти 34 года. Союз задумывался как форма тесной интеграции бывших советских республик – площадка, где страны смогут взаимодействовать без лишних барьеров в самых разных сферах: от внешней политики до культуры. Сегодня эта задача остается как никогда актуальной, особенно на фоне сложной международной обстановки. Обширная повестка нынешнего заседания СНГ подтверждает, что современные вызовы затрагивают всех, а значит, необходима максимальная координация усилий и эффективное использование потенциала объединения. Александр Лукашенко в своем выступлении особенно подчеркнул важность экономического сотрудничества, ведь именно экономика остается прочным фундаментом любых партнерских отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на бешеное санкционное давление Запада, попытки вбить клин между нами посулами и угрозами вторичных санкций, в Содружестве в нынешнем году сохраняются положительные темпы экономического роста. Январь – июль – 2,2 %. Нужно наращивать запас прочности наших экономик. Уважаемые друзья, рискну экспромтом предложить один такой серьезный план наших действий. Главное – это экономика, это фундамент. Слушайте, мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный.