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Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов

13 октября 2018 17:27
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Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Визит Экзарха приурочен к 1030-летию Крещения Руси и готовился он в течение последних двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

Уже 13 октября патриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Что еще в программе трехдневного визита? Расскажет корреспондент Юлия Бешанова.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Мы находимся возле Свято-Духова кафедрального собора. Это главный храм Минской епархии. Настроение здесь царит самое теплое и праздничное. Дело в том, что сегодня, накануне большого праздника – Покрова пресвятой Богородицы – праздничную службы служит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На белорусской земле он пробудет три дня. Его визит, который приурочен к 1030-летию Крещения Руси, весьма насыщен.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-4

Буквально несколько часов назад самолет с патриархом на борту приземлился в аэропорту Минска.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-7

Это уже пятый визит Кирилла на территорию Беларуси. Первый раз нашу страну он посетил еще в 2009 году, буквально через несколько месяцев после того, как получил высший духовный сан.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-10

Уже в аэропорту Кирилл успел обратиться к прихожанам и журналистам с приветственным словом.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-13

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Я прибыл в Минск, на близкую моему сердцу белорусскую землю в год 1030-летия Крещения Руси.

И в связи с этим замечательным событием, с празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории, было принято решение в Минске провести заседание Священного синода. Это первое заседание в истории нашей церкви на белорусской земле. Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе – отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-16

Патриарх Кирилл к кафедральному собору прибыл ровно в 18:00. К этому моменту здесь уже собрались сотни людей.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-19

Прибывать они начали гораздо раньше, ведь для любого верующего такая встреча – это настоящий праздник.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-22

Всех желающий храм вместить не смог, поэтому на улице установили большие экраны, на которые транслируется служба.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-25

Очень важно быть здесь, слышать его. И никак нельзя пропустить этот момент. Рады, что действительно сюда приехали, отложили все житейские попечения. Хоть опоздали, но поприсутствуем здесь.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-28

Не так часто проводятся такие большие службы, очень интересные службы. Это объединяет, это как-то вдохновляет. Мне кажется, всем немножко интересно посмотреть на него. Может, кому-то увидеться, поговорить с ним. Это очень важно, наверное, для каждого верующего.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-31

Такой праздник чудесный, радостный такой. Божья Матерь всех покрывает – конечно, это очень хорошо. Поэтому все – я считаю, все – люди ждут и приезда патриарха, и праздника, и всего хорошего.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-34

Визит предстоятеля Русской православной церкви – событие нерядовое не только для церковной, но и для светской жизни, ведь Кирилл – фигура весомая и в политическом плане. Поэтому в программе визита запланирована встреча и с Александром Лукашенко.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-37

Но, пожалуй, ключевое событие визита патриарха нас ожидает в воскресенье. Он примет участие в освящении храма-памятника в честь Всех Святых. Интересно, что освящение главного пространства состоится именно 14 октября.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Это не только большой православный праздник, но и символичная дата для самого храма: именно в этот день в 1996 глава государства заложил капсулу с посланием потомкам в основание здания.

Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов-40

Заседание Священного синода запланировано на 15 октября.

# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Юлия Бешанова # Фотофакт

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