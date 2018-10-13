Патриарх Кирилл: На Священном синоде в Минске нам предстоит решить очень много важных вопросов

Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Визит Экзарха приурочен к 1030-летию Крещения Руси и готовился он в течение последних двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт Уже 13 октября патриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Что еще в программе трехдневного визита? Расскажет корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Мы находимся возле Свято-Духова кафедрального собора. Это главный храм Минской епархии. Настроение здесь царит самое теплое и праздничное. Дело в том, что сегодня, накануне большого праздника – Покрова пресвятой Богородицы – праздничную службы служит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На белорусской земле он пробудет три дня. Его визит, который приурочен к 1030-летию Крещения Руси, весьма насыщен.

Буквально несколько часов назад самолет с патриархом на борту приземлился в аэропорту Минска.

Это уже пятый визит Кирилла на территорию Беларуси. Первый раз нашу страну он посетил еще в 2009 году, буквально через несколько месяцев после того, как получил высший духовный сан.

Уже в аэропорту Кирилл успел обратиться к прихожанам и журналистам с приветственным словом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Я прибыл в Минск, на близкую моему сердцу белорусскую землю в год 1030-летия Крещения Руси. И в связи с этим замечательным событием, с празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории, было принято решение в Минске провести заседание Священного синода. Это первое заседание в истории нашей церкви на белорусской земле. Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе – отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей.

Патриарх Кирилл к кафедральному собору прибыл ровно в 18:00. К этому моменту здесь уже собрались сотни людей.

Прибывать они начали гораздо раньше, ведь для любого верующего такая встреча – это настоящий праздник.

Всех желающий храм вместить не смог, поэтому на улице установили большие экраны, на которые транслируется служба.

Очень важно быть здесь, слышать его. И никак нельзя пропустить этот момент. Рады, что действительно сюда приехали, отложили все житейские попечения. Хоть опоздали, но поприсутствуем здесь.

Не так часто проводятся такие большие службы, очень интересные службы. Это объединяет, это как-то вдохновляет. Мне кажется, всем немножко интересно посмотреть на него. Может, кому-то увидеться, поговорить с ним. Это очень важно, наверное, для каждого верующего.

Такой праздник чудесный, радостный такой. Божья Матерь всех покрывает – конечно, это очень хорошо. Поэтому все – я считаю, все – люди ждут и приезда патриарха, и праздника, и всего хорошего.

Визит предстоятеля Русской православной церкви – событие нерядовое не только для церковной, но и для светской жизни, ведь Кирилл – фигура весомая и в политическом плане. Поэтому в программе визита запланирована встреча и с Александром Лукашенко.

Но, пожалуй, ключевое событие визита патриарха нас ожидает в воскресенье. Он примет участие в освящении храма-памятника в честь Всех Святых. Интересно, что освящение главного пространства состоится именно 14 октября. Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма Это не только большой православный праздник, но и символичная дата для самого храма: именно в этот день в 1996 глава государства заложил капсулу с посланием потомкам в основание здания.