Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой родины». Репортаж о лучших видео и об авторах работ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ подвел итоги конкурса «Год малой родины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всё, что требовалось от участников, – снять видео- или фоторепортаж о любимом уголке Беларуси.
Новости Беларуси. Телеканал СТВ подвел итоги конкурса «Год малой родины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всё, что требовалось от участников, – снять видео- или фоторепортаж о любимом уголке Беларуси.
Полет фантазии не был ограничен ни форматом съемок, ни длительностью роликов, ни количеством кадров.
Малая родина – крупным планом. Корреспондент СТВ Максим Слиж встретился с победителями конкурса.
Подробности – в видеоматериале.