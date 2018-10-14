Прямой эфир

Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой родины». Репортаж о лучших видео и об авторах работ

14 октября 2018 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Телеканал СТВ подвел итоги конкурса «Год малой родины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всё, что требовалось от участников, – снять видео- или фоторепортаж о любимом уголке Беларуси.

Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой родины». Репортаж о лучших видео и об авторах работ-1

Полет фантазии не был ограничен ни форматом съемок, ни длительностью роликов, ни количеством кадров.

Малая родина – крупным планом. Корреспондент СТВ Максим Слиж встретился с победителями конкурса.

Подробности – в видеоматериале.

# Год малой родины. Конкурс СТВ # общество # Максим Слиж # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма
14 октября 2018 17:57

Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи
14 октября 2018 17:20

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»
14 октября 2018 16:51

Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»