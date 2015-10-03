Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии «Молитва за Беларусь» у Храма-памятника в честь Всех святых в Минске

Новости Беларуси. С молитвой за Беларусь. Сотни верующих 2 октября собрались у стен столичного храма Всех святых. Здесь встретились представители практически всех религиозных конфессий: православные, католики, протестанты, иудеи и мусульмане. Десятилетиями они мирно сосуществуют на нашей земле, поэтому в сегодняшней молитве за лучшее будущее белорусского края, а значит и своего народа, они были рядом. В торжественной церемонии принял участие и президент Александр Лукашенко.

На площади перед Храмом-памятником в честь Всех святых 2 октября многолюдно. Праздничное убранство, певческие хоры, симфонический оркестр. И зрители самых разных верований.

Руководители госорганов здесь рядом с главами общественных объединений. Союза поляков, Объединения украинцев, Объединения армян и других. Представители политических партий рядом с представителями религиозных конфессий. От православной до мусульманской. Сама возможность таких объединяющих мероприятиях – признак здорового общества.

Центр, или сердце сегодняшнего вечера у Храма-памятника Всех святых, – крипта, у которой выстроились солдаты роты почетного караула. В руках у них семь капсул с землей из Германии, Австрии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии и Италии. Это земля с мест погребения воинов-белорусов.

В центре крипты – лампада с благодатным огнем из Иерусалима. От него президент зажигает поминальную свечу.

Свои поминальные свечи ставят и другие участники церемонии. Сегодня здесь и представители семи иностранных государств.

Сводный хор поет «Молитву» о вере и надежде в лучшее будущее своего народа и родного края. Романтизм Янки Купалы актуален и сегодня. Мир на белорусской земле – ценность, которая особенно остро чувствуется в неспокойном XXI веке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наши соотечественники умерли на той земле и оказались в той земле не по своей воле. Они выполняли святую миссию. Они освобождали человечество от «коричневой» чумы. И слава богу, что в нашей стране есть люди, которые помнят, понимают и знают цену духовности великой, которые понимают, что каждый человек свой покой должен найти на своей земле. И пусть через десятилетия, пусть спустя много лет, мы привезли эту землю, в которой похоронены наши люди, тысячи и тысячи советских людей, и разместили ее здесь, в этом святом месте, в этом храме. Это дань уважения, это наша память нашим людям, погибшим, выполняя священную миссию по освобождению человечества.

Глубоко символична наша торжественная церемония – молитва за Беларусь. Молитва – это не только обращение верующих к Богу, но и выражение искренних и глубоких чувств каждого из нас, всего белорусского народа к своей родине, нашему общему дому, о благополучии которого мы каждодневно заботимся.

Испокон веков наивысшим проявлением человеческого духа было поклонение своим святыням. Для нас, белорусов, нет более великой святыни, чем самоотверженный подвиг людей, не щадя своей жизни защитивших родную землю от захватчиков и поработителей. Вознося молитву о Беларуси, мы в первую очередь склоняем головы перед павшими героями, которые вписали золотые страницы в славную летопись отечества.

Жители Беларуси оценивают межконфессиональные отношения в нашей стране как спокойные, у нас нет дискриминации по конфессиональному и национальному признаку. Не знаю, есть ли еще такая страна на планете, где руководители разных религиозных и общественных объединений не только дружат между собой, но и активно помогают друг другу. Прекрасную вещь сказал представитель нашей мусульманской общины. Когда у него спросили в Европе, сколько вас, мусульман, в Беларуси, он ответил: «Нас около 10 млн». Это истина. Нас, православных, иудеев, католиков, мусульман, других кофессий – нас всех около 10 млн. Каждой конфессии. И это залог того, что мы всегда будем жить в мире. Потому что мы уважаем друг друга, потому что православные воспринимают мусульманина, а мусульманин – православного не только как своего, а как он сам.

И, поверьте, страшно, когда война. Страшно, когда в результате гибнут люди. Но еще страшнее, если мы отходим от фундаментальных нравственных принципов. Воины залечиваются, раны войн залечиваются. Свидетельством тому – Вторая мировая, Великая Отечественная война. Но нарушение фундаментальных нравственных принципов – это на века. Поэтому нам надо как никогда быть острожными и аккуратными, особенно в это смутное и порой непонятное время.

Сегодня укрепление нашей государственности во многом зависит от того, насколько мировоззрение пастора или активиста национально-культурного объединения согласуется с его уважением к народу и верой в страну. У многих из присутствующих есть мировоззренческие, богословские различия. Но перед нами стоит общая задача – максимально сближать позиции по общественно-значимым вопросам, воспитывать наших граждан в духе взаимопонимания и добрососедства, учить их милосердию и веротерпимости, согласию и заботе о ближнем. Особо значимыми в этом плане являются утверждения высоких идеалов нравственности, воспитания и обучения подрастающего поколения, поддержка семьи, материнства, детства. Словом, обеспечение достойного настоящего и будущего нашей страны. Мы существенно продвинулись в решении одной из самых болезненных проблем современности. Она очень характерна и актуальна для европейцев. Проблемы демографической. В стране заметно повысились продолжительность жизни, рождаемость. В значительной степени этому способствует реализация программ по поддержке, социальной поддержке граждан. Но, пожалуй, не менее важный фактор – создание в стране атмосферы уверенности людей в своем будущем, стабильности и защищенности нашего государства. Самое большое наше завоевание – это мир на белорусской земле и спокойствие в обществе.

Сегодня земной шар раскалывается от кровавых конфликтов, в междоусобную бойню втянуты даже наши соседи. Они десятками тысяч бегут от войны, в том числе и к нам. Рассказы беженцев порой повергают в ужас. На этом фоне белорусские граждане особенно ясно ощутили теплоту родного дома, той тихой синеокой обители, где не рвутся снаряды, не рыдают матери, не гибнут беспомощные дети и старики. Вы знаете, я, особенно в последнее время, слышу слишком много разного рода инсинуаций. Я вижу эти манипуляции со стороны отдельных наших единиц, это единицы наших граждан, но они есть, которые пытаются то, что происходит в Украине, повернуть внутрь Беларуси и превратить в какую-то грязную политическую кампанию. Ведь, действительно, великое благо – когда народ живет в мире. Когда нет мира, не надо ничего. Тогда ни продукты питания, ни одежда, ни цены на них не значить будут ничего. Спросите у этих беженцев. Мы все можем сами сделать своими руками в родной Беларуси. При наличии только одного условия – мира и спокойствия. И будьте уверены: как бы ни было сложно и трудно, мир, безопасность для наших граждан мы обеспечим безусловно, чего бы нам это не стоило. Потому что мир – это самое дорогое, что может быть у человека для его процветания и прогресса.

Завершилась церемония песней «Радзіма мая дарагая», когда одновременно на площадке перед сценой развернулась хореографическая композиция о Беларуси, изображающая обращенную к Храму икону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.