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Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

13 октября 2018 14:09
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Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Эти кадры мы получили только что, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт-1

В Национальном аэропорту Патриарха Кирилла принимают по дипломатическому протоколу встречи первых лиц.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт-4

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов.

Уже 13 октября Патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Трехдневный визит насыщен службами и важным церковным мероприятием – синодом Московского Патриархата.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт-7

14 октября глава Русской православной церкви осветит основной придел Всехсвятского храма-памятника. Его возведение начали вместе со строительством государственного суверенитета.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Первый камень в 1991 году заложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а сейчас на территории храма уже стоит первый в Беларуси памятник в честь Святейшего.

Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт-10

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: Патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

Визит нынешнего Экзарха приурочен к 1030-летию Крещения Руси и готовился он в течение последних двух лет.

# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Митрополит Павел # Фотофакт

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