Патриарх Кирилл прибыл в Минск: видеофакт

Новости Беларуси. Беларусь встречает предстоятеля Русской православной церкви. Эти кадры мы получили только что, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту Патриарха Кирилла принимают по дипломатическому протоколу встречи первых лиц.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов.

Уже 13 октября Патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Трехдневный визит насыщен службами и важным церковным мероприятием – синодом Московского Патриархата.