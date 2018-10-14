Патриарх Кирилл совершил 14 октября чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых

Новости Беларуси. Отныне действующий символ православной веры и духовного единства нации: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил сегодня чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерьеры это собора уникальны. Художественное решение опирается на церковные каноны, но при этом используются народные традиции с искусным вплетением белорусских символов и орнаментов.

К сегодняшнему празднику все неравнодушные белорусы шли более 20 лет. Строительство началось еще в 90-е.

Летом 1991 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил закладной камень.

14 октября 1996 года Александр Лукашенко, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет заложили в фундамент капсулу с грамотой-посланием потомкам. Полноценное возведение началось лишь в 2006.

Храм-памятник строился при участии государства и под патронажем Президента Беларуси. Усилия того стоили: свой шатер, который в народе уже называют Белым, собор возносит на высоту 82 метров.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Очень приятно, что белорусский народ смог совместными усилиями возвести такой прекрасный объект архитектуры, который станет частью нашего наследия, притом созданного именно в годы формирования суверенной Беларуси.

Важнейшее и духовное, и эстетическое значение имеет подобный памятник, потому что он создан нашими руками, нашими общими усилиями. Я считаю, что страна и народ, которые строят, а на разрушают, имеют очень большое и красивое будущее.

Освящение этого храма – событие значимое не только для церковного мира. Построен он в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших.

Это общая народная память и историческая летопись трагических событий прошлого. В нем увековечен подвиг людей разных национальностей и вероисповеданий, считавших белорусский край родным. В крипте захоронены останки неизвестных солдат трех войн – 1812 года, Первой и Второй мировых.

Величие, красота его. Тем более, он строился на глазах у меня. Все летчики Беларуси, которые летают на самолетах, вертолетах: днем он блестит, ночью он сияет, вы знаете, как маяк в море.

Я долго очень ждал, когда эта церковь откроется и очень хотел в нее попасть.

Храм великолепный. Храм один из лучших, второй по величине после храма Христа-Спасителя в Москве. Конечно, гордость есть, что такая достопримечательность у нас не только в Минске, но и в Беларуси.