Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В одной белорусской семье мама услышит эти слова как минимум десять раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тут возраст не важен, как и пол или профессия. Поздравления от разных людей в День матери звучат отовсюду. На улице.

Мою любимую мамочку с этим хорошим праздником! Я ей обязана жизнью! В магазине.

Поздравляю свою любимую маму с праздником – Днем матери – и шлю ей сладкий привет! И даже на военном полигоне.

Я хочу поздравить всех матерей, прежде всего, военнослужащих матерей, жен военнослужащих офицеров.

Галина Буро, СТВ:

Сегодня цветы у продавцов расходятся на «ура». Как эти розы, хризантемы, астры или гвоздики, расцветают улыбки на лицах мам всей страны. Букет, который у меня в руках, предназначен для одной удивительной женщины. В День матери она услышала поздравление целых 10 раз! И вот мы на пороге дома семьи Осиных.

Гостей здесь встречают полным составом: родители, шесть сыновей и четыре дочки – всех детей Елена родила сама. Для нее День матери, можно сказать, профессиональный праздник. Первую девочку родила в 18, с тех пор ее работа – поддерживать семейный очаг.

Елена Осина, многодетная мама:

Он меня засватал, когда мне было 16 лет. После экзамена по алгебре – я же отличница – иду со школы, мне сестренка прибегает, говорит: «Приехали свататься».

13 лет назад, когда в семье было только двое детей, купили участок, решили строить дом. Сегодня они – многодетная семья, а их жизнь – образец гармонии. Дом построен, возводят забор.

Глава семьи Евгений работает водителем в центре социального обслуживания населения, параллельно свой бизнес – вместе с сыновьями изготавливает плитку и учит их по-мужски заботиться о женщине-матери.

Александр Осин, сын:

Делаем всё, чтоб мама была счастлива. Папе помогаем забор делать, строимся. Но налаженный быт был не всегда. Елена и Евгений – белорусы, которые приехали из Казахстана: еще в Советском Союзе их родители осваивали там целину. После развала большой страны вернулись на родину. Вспоминают, что приехали в Беларусь с одним чемоданом и ребенком на руках. Тут семья и прошла тест на устойчивость.

Евгений Осин, многодетный отец:

У меня, наверное, чувства крепче, чем тогда, когда я женился. Тогда была любовь, потому что я ее любил, а сейчас – это же мы вместе испытали. Когда мы строили вот этот дом, мы жили в палатке. Не каждая беременная женщина согласится переехать в палатку. Это был такой авантюризм, конечно. Это тот дом, где семья, любовь, честность и взаимопонимание – истинные ценности. Елена признается: в материнстве нашла себя. Полсотни медалей дочерей-дзюдоисток и сыновей-хоккеистов – как отражение родительского труда.

А ее хобби – выпечка. Кухня – своя маленькая кондитерская. На вопрос, как научилась такой красоте, отвечает: «А вы представьте, сколько у нас дней рождений!».

Елена Осина:

С детства пекли постоянно. А сейчас в интернете очень много мастер-классов. Вообще здорово!

Ева Осина, дочь:

Она и друг, и мама, то есть всегда поможет. Пеку я тоже именно то, что она меня научила. О вкусном хобби этой семьи узнали и профсоюзы, где состоит отец. В День матери слова восхищения маме десятерых детей, а в кулинарный арсенал – новенькая мультиварка.

По такому поводу для гостей устроили настоящий фортепианный концерт.

Елена Береснева, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников госучреждений:

Когда в такие семьи приезжаешь, просто заряжаешься позитивом – вот этой добротой, этой теплотой, этой заботой, этой огромной любовью! И таких семей всё больше и больше, это очень здорово! Елена Осина:

Когда у меня первый ребенок родился, кажется, больше любить уже некуда. Как, думаю, буду любить следующего? Оказывается, следующего любишь еще больше!