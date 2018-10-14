Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи
Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В одной белорусской семье мама услышит эти слова как минимум десять раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тут возраст не важен, как и пол или профессия. Поздравления от разных людей в День матери звучат отовсюду.
На улице.
Мою любимую мамочку с этим хорошим праздником! Я ей обязана жизнью!
В магазине.
Поздравляю свою любимую маму с праздником – Днем матери – и шлю ей сладкий привет!
И даже на военном полигоне.
Я хочу поздравить всех матерей, прежде всего, военнослужащих матерей, жен военнослужащих офицеров.
Галина Буро, СТВ:
Сегодня цветы у продавцов расходятся на «ура». Как эти розы, хризантемы, астры или гвоздики, расцветают улыбки на лицах мам всей страны. Букет, который у меня в руках, предназначен для одной удивительной женщины. В День матери она услышала поздравление целых 10 раз!
И вот мы на пороге дома семьи Осиных.
Гостей здесь встречают полным составом: родители, шесть сыновей и четыре дочки – всех детей Елена родила сама. Для нее День матери, можно сказать, профессиональный праздник. Первую девочку родила в 18, с тех пор ее работа – поддерживать семейный очаг.
Елена Осина, многодетная мама:
Он меня засватал, когда мне было 16 лет. После экзамена по алгебре – я же отличница – иду со школы, мне сестренка прибегает, говорит: «Приехали свататься».
13 лет назад, когда в семье было только двое детей, купили участок, решили строить дом. Сегодня они – многодетная семья, а их жизнь – образец гармонии. Дом построен, возводят забор.
Глава семьи Евгений работает водителем в центре социального обслуживания населения, параллельно свой бизнес – вместе с сыновьями изготавливает плитку и учит их по-мужски заботиться о женщине-матери.
Александр Осин, сын:
Делаем всё, чтоб мама была счастлива. Папе помогаем забор делать, строимся.
Но налаженный быт был не всегда. Елена и Евгений – белорусы, которые приехали из Казахстана: еще в Советском Союзе их родители осваивали там целину. После развала большой страны вернулись на родину. Вспоминают, что приехали в Беларусь с одним чемоданом и ребенком на руках. Тут семья и прошла тест на устойчивость.
Евгений Осин, многодетный отец:
У меня, наверное, чувства крепче, чем тогда, когда я женился. Тогда была любовь, потому что я ее любил, а сейчас – это же мы вместе испытали. Когда мы строили вот этот дом, мы жили в палатке. Не каждая беременная женщина согласится переехать в палатку. Это был такой авантюризм, конечно.
Это тот дом, где семья, любовь, честность и взаимопонимание – истинные ценности. Елена признается: в материнстве нашла себя. Полсотни медалей дочерей-дзюдоисток и сыновей-хоккеистов – как отражение родительского труда.
А ее хобби – выпечка. Кухня – своя маленькая кондитерская. На вопрос, как научилась такой красоте, отвечает: «А вы представьте, сколько у нас дней рождений!».
Елена Осина:
С детства пекли постоянно. А сейчас в интернете очень много мастер-классов. Вообще здорово!
Ева Осина, дочь:
Она и друг, и мама, то есть всегда поможет. Пеку я тоже именно то, что она меня научила.
О вкусном хобби этой семьи узнали и профсоюзы, где состоит отец. В День матери слова восхищения маме десятерых детей, а в кулинарный арсенал – новенькая мультиварка.
По такому поводу для гостей устроили настоящий фортепианный концерт.
Елена Береснева, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников госучреждений:
Когда в такие семьи приезжаешь, просто заряжаешься позитивом – вот этой добротой, этой теплотой, этой заботой, этой огромной любовью! И таких семей всё больше и больше, это очень здорово!
Елена Осина:
Когда у меня первый ребенок родился, кажется, больше любить уже некуда. Как, думаю, буду любить следующего? Оказывается, следующего любишь еще больше!
Беззаветная любовь, достойная восхищения. День матери отмечается практически во всех странах мира. Праздник, который призван возвысить главное женское призвание – продолжать жизнь на земле.