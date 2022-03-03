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«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?

03 марта 2022 13:58
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Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.  

«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?-1

Если говорить о том, где Минск выглядит как прекрасный, солнечный, уютный город, то это фильм «Любимая», снятый в 1965 году режиссером Ричардом Викторовым по мотивам романа Николая Погодина «Янтарное ожерелье». А оператором этой картин стал Юрий Марухин. Здесь можно насладиться панорамой Минска с высоты птичьего полета.  

«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?-4

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:  
Юрий Марухин, наш блистательный оператор, просто рискуя жизнью, снимал многие сцены. Там ведь показано строительство Дворца спорта. И главные герои наблюдают за этой стройкой. И это было событие. Это же был мощнейший тогда спортивный комплекс для всей страны.  

«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?-7

Антон Денисов, доцент, кандидат исторических наук:  
Именно в этом фильме есть совершенно прекрасные кадры проспекта, там показан Дворец профсоюзов, площадь Ленина, есть сцена, где главные герои греются у Вечного огня на площади Победы.  

«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?-10

Антонина Карпилова:  
Одна из ключевых сцен – их взаимоотношения, выяснения отношений – происходит на крыше Белгосцирка. Это действительно рисковые сцены, но они показывали Минск почти с птичьего полета. С высоты крыши. Это было замечательно показано. Фильм так и остается романтическим гимном строящемуся Минску, который обретал тогда, в 1960-е годы, свое второе лицо.  

«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?-13

Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:  
Это история, современная в те годы, 1965 год, такая романтическая, полумелодраматическая. Действующие лица – молодые люди с этими треугольниками взаимоотношений.  

Но вышло так, что сам сюжет картины оказался слабым. Тогда в чем же достоинство этого фильма?  

Наталья Агафонова:  
А достоинство оказалось в том, что сделал Юрий Марухин. Ну и потом, конечно, режиссер уже с помощью монтажа собрал на протяжении фильма цельный образ Минска. И оказалось, что образ Минска стал главным достижением этого фильма. Очень живого и при этом неспешного, и не с этими привычными проспектами – с характерными дворами, заулочками, переулочками.  

«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?-16

Антон Денисов:  
Наверное, именно эта картина отражает интересную солнечную эпоху, эпоху надежд, каких-то устремлений, которая запечатлена на киноленте.  

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# Кино # общество # Ричард Викторов # Николай Погодин # Юрий Марухин # Антонина Карпилова # Антон Денисов # Наталья Агафонова # Фотофакт

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