«Просто рискуя жизнью». Как оператор в 1960-е годы снимал кадры с высоты птичьего полёта?

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте « Тайны Беларуси ». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

Если говорить о том, где Минск выглядит как прекрасный, солнечный, уютный город, то это фильм «Любимая», снятый в 1965 году режиссером Ричардом Викторовым по мотивам романа Николая Погодина «Янтарное ожерелье». А оператором этой картин стал Юрий Марухин. Здесь можно насладиться панорамой Минска с высоты птичьего полета.

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик: Юрий Марухин, наш блистательный оператор, просто рискуя жизнью, снимал многие сцены. Там ведь показано строительство Дворца спорта. И главные герои наблюдают за этой стройкой. И это было событие. Это же был мощнейший тогда спортивный комплекс для всей страны.

Антон Денисов, доцент, кандидат исторических наук: Именно в этом фильме есть совершенно прекрасные кадры проспекта, там показан Дворец профсоюзов, площадь Ленина, есть сцена, где главные герои греются у Вечного огня на площади Победы.

Антонина Карпилова: Одна из ключевых сцен – их взаимоотношения, выяснения отношений – происходит на крыше Белгосцирка. Это действительно рисковые сцены, но они показывали Минск почти с птичьего полета. С высоты крыши. Это было замечательно показано. Фильм так и остается романтическим гимном строящемуся Минску, который обретал тогда, в 1960-е годы, свое второе лицо.

Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:

Это история, современная в те годы, 1965 год, такая романтическая, полумелодраматическая. Действующие лица – молодые люди с этими треугольниками взаимоотношений.

Но вышло так, что сам сюжет картины оказался слабым. Тогда в чем же достоинство этого фильма?

Наталья Агафонова:

А достоинство оказалось в том, что сделал Юрий Марухин. Ну и потом, конечно, режиссер уже с помощью монтажа собрал на протяжении фильма цельный образ Минска. И оказалось, что образ Минска стал главным достижением этого фильма. Очень живого и при этом неспешного, и не с этими привычными проспектами – с характерными дворами, заулочками, переулочками.