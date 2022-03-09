Как развивается алкоголизм по стадиям и какие страшные последствия могут возникнуть? Рассказал врач-психотерапевт

Очень часто алкоголизм связывают со слабой волей человека и его желанием вести праздный образ жизни, но мало кто задумывается о том, что это серьезное заболевание. Регулярное употребление спиртного наносит огромный вред вашему организму и психике.

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

У этой болезни есть четкие контуры. Она в первую очередь связана с типом личности – тревожные, гиперответственные, напряженные люди, которые много делают для мира, а выгорая, ищут себе средство, которое помогло бы им облегчить существование. Постепенно, осознавая, что алкоголь действительно снимает напряжение, они становятся зависимы. А вторая часть алкоголизма – это сама зависимость, которая постепенно расширяется, захватывает все больше районов человеческой личности, подменяя собой все. Вообще алкоголизм – это две личности. Одна – трезвая, которую мы достаточно часто видим, которую видят на работе. И пьяная.

Алкоголизм – это заболевание, которое без соответствующего лечения быстро прогрессирует и имеет свои стадии зависимости. Для их диагностики необязательно проходить лабораторное обследование, достаточно обратиться к опытному наркологу, который уже по клиническим признакам сможет оценить стадию развития заболевания. Сергей Лазарев:

Три стадии, которые проходит человек, совершенно очевидны. Первая – встреча с алкоголем, мы назовем ее неким преддверием, острое отравление. Дальнейший этап – человек, пытаясь снять напряжение, сталкивается с особенностями алкоголизма, которые проявляются потерей контроля. То есть человек может выпить настолько много, что организм в первой стадии еще пытается справиться с этой дозой, но на утро этот человек не испытывает никакого дискомфорта. То есть он спокойно уйдет на работу после утренних щей, кофе или яичницы.

При второй стадии у человека возникает физическая зависимость от спиртного с абстинентным синдромом, употребление становится систематическим. У большинства пациентов наблюдаются провалы в памяти, резкая смена настроения, агрессия и желание увеличить дозу. Сергей Лазарев:

Считается, что вторая стадия длится приблизительно 10-15 лет. И на второй стадии человек выпивает намного больше, чем в первой. Это фактор, который мы отмечаем в амбулаторной карте. То есть это толерантность к алкоголю. И этот факт свидетельствует о том, что организм не справляется с этой дозой. Наступает третья стадия. Фактически она имеет два окончания. Первое – это преждевременная смерть, достаточно часто бывает. И второе – это деградация. Преодолеть патологическую тягу к алкоголю в одиночку крайне сложно и возможно только на начальных стадиях заболевания. Если не остановиться вовремя, к сожалению, прогнозы могут быть совсем не радужные. Также важно желание излечиться самого пациента. Если он сам не хочет избавиться от пагубного пристрастия, любые методы лечения будут малоэффективны.