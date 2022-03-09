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Как развивается алкоголизм по стадиям и какие страшные последствия могут возникнуть? Рассказал врач-психотерапевт

09 марта 2022 09:03
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Очень часто алкоголизм связывают со слабой волей человека и его желанием вести праздный образ жизни, но мало кто задумывается о том, что это серьезное заболевание. Регулярное употребление спиртного наносит огромный вред вашему организму и психике.  

Как развивается алкоголизм по стадиям и какие страшные последствия могут возникнуть? Рассказал врач-психотерапевт-1

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:  
У этой болезни есть четкие контуры. Она в первую очередь связана с типом личности – тревожные, гиперответственные, напряженные люди, которые много делают для мира, а выгорая, ищут себе средство, которое помогло бы им облегчить существование. Постепенно, осознавая, что алкоголь действительно снимает напряжение, они становятся зависимы. А вторая часть алкоголизма – это сама зависимость, которая постепенно расширяется, захватывает все больше районов человеческой личности, подменяя собой все. Вообще алкоголизм – это две личности. Одна – трезвая, которую мы достаточно часто видим, которую видят на работе. И пьяная.  

Как развивается алкоголизм по стадиям и какие страшные последствия могут возникнуть? Рассказал врач-психотерапевт-4

Алкоголизм – это заболевание, которое без соответствующего лечения быстро прогрессирует и имеет свои стадии зависимости. Для их диагностики необязательно проходить лабораторное обследование, достаточно обратиться к опытному наркологу, который уже по клиническим признакам сможет оценить стадию развития заболевания.  

Сергей Лазарев:  
Три стадии, которые проходит человек, совершенно очевидны. Первая – встреча с алкоголем, мы назовем ее неким преддверием, острое отравление. Дальнейший этап – человек, пытаясь снять напряжение, сталкивается с особенностями алкоголизма, которые проявляются потерей контроля. То есть человек может выпить настолько много, что организм в первой стадии еще пытается справиться с этой дозой, но на утро этот человек не испытывает никакого дискомфорта. То есть он спокойно уйдет на работу после утренних щей, кофе или яичницы.  

Как развивается алкоголизм по стадиям и какие страшные последствия могут возникнуть? Рассказал врач-психотерапевт-7

При второй стадии у человека возникает физическая зависимость от спиртного с абстинентным синдромом, употребление становится систематическим. У большинства пациентов наблюдаются провалы в памяти, резкая смена настроения, агрессия и желание увеличить дозу.  

Сергей Лазарев:  
Считается, что вторая стадия длится приблизительно 10-15 лет. И на второй стадии человек выпивает намного больше, чем в первой. Это фактор, который мы отмечаем в амбулаторной карте. То есть это толерантность к алкоголю. И этот факт свидетельствует о том, что организм не справляется с этой дозой. Наступает третья стадия. Фактически она имеет два окончания. Первое – это преждевременная смерть, достаточно часто бывает. И второе – это деградация.  

Преодолеть патологическую тягу к алкоголю в одиночку крайне сложно и возможно только на начальных стадиях заболевания. Если не остановиться вовремя, к сожалению, прогнозы могут быть совсем не радужные. Также важно желание излечиться самого пациента. Если он сам не хочет избавиться от пагубного пристрастия, любые методы лечения будут малоэффективны.  

Как развивается алкоголизм по стадиям и какие страшные последствия могут возникнуть? Рассказал врач-психотерапевт-10

Сергей Лазарев:  
Задача многоуровневая. Первое – найти природу болезни. Во-вторых, снять напряжение, то есть может проводиться активная психотерапевтическая деятельность или медикаментозное лечение. И после решения этих проблем, естественно, коррекция алкогольной зависимости. Она может быть представлена как минимум в трех ипостасях. У нас это современные компьютерные программы с использованием психотехнологических методов воздействия на подсознание. Это использование химиотерапевтического лечения с препаратами группы тетурамы, дисульфирамы. Конечно, мы всегда добавляем и медикаментозное, и психотерапевтическое воздействие.  

*На правах рекламы  

# Реклама # общество # Сергей Лазарев # Фотофакт

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