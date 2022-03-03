Минск в кино выдают за Москву 1930-1970-х годов. Какие столичные места чаще всего появляются на экране?

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

И порой белорусская столица во многих кинолентах играет роль вовсе не Минска. Часто город выдают за Москву 1930-1970-х годов XX века. А проспект Независимости с застройками сталинских времен – один из самых востребованных мест города. Ведь архитектура здесь осталась почти нетронутой. Киномест в Минске хватает. В далеком 1957 году режиссером Сергеем Сплошновым была снята бытовая комедия «Наши соседи».

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:

Я знаю, что этот фильм любят зрители разных поколений, обожают его пересматривать. Это бытовая комедия, которая рассказывает о склоках и ссорах в коммунальной квартире. А какие актеры там играют! Глеб Глебов, Ольга Викланд, Анатолий Адоскин и другие. И постепенно действие с улиц Минска переходит в эту коммуналку и обратно. И эти два мира: замкнутый, домашний со сварами перекликается с таким мирным, солнечным, летним Минском. Кстати, там очень хорошо запечатлены знаменитые киоски – Минскгорсправка. Они были тогда так востребованы, там можно было получить информацию, как сейчас в интернете. Съемки проходили на площади Победы, возле парка Горького. Троллейбусы с вывеской «Обсерватория – вокзал» также реальны: в 1950-х действительно существовал такой маршрут под № 1.

Дмитрий Зайцев, режиссер, сценарист, оператор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР:

В то время было какое-то другое отношение к кино, и где бы мы ни снимали, нам вечно очень крепко помогала публика, народ. Активно участвовали, снимались, приходили, помогали, как говорится, не надо было приглашать, звать, уговаривать. Все делалось само собой. В центре были практически одни руины. Когда Минск впервые начал появляться в кино? Читайте далее.

Елена Турова, режиссер, сценарист:

В «Киндер-Вилейском приведении» жутковатое место, кладбище было там по сценарию, мы сняли в Лошицком парке. Естественно, мы ни на какое настоящее кладбище не ходили, детей туда не таскали. Все надгробья старинные в скандинавском виде были изготовлены честно из пенопласта на киностудии. Минск 1980-х запечатлен в короткометражной комедии 1989 года «Не понимаю», где главные роли сыграли Михаил Задорнов и Семен Альтов. Антонина Карпилова:

Вспоминается и фильм «Плюмбум, или Опасная игра». Это российский фильм знаменитого режиссера Абдрашитова по сценарию Миндадзе.

Фильм-драма 1986 года рассказывает о подростке по кличке Плюмбум, в переводе – свинец, который загорелся желанием помогать милиции в выявлении правонарушений. Это жестокий и суровый фильм перестроечного времени, в котором Минск – в образе провинциального города. Антонина Карпилова:

Но контекст совершенно иной, потому что это социальная драма. И рассказывается об очень непростом характере. В конце концов с крыши минского дома падает подруга этого Плюмбума и погибает. То есть фильм заканчивается смертью подростка. Поэтому и весь антураж минский отнюдь не романтический. Он прозаический, и на самом деле Минск здесь выполняет совершено несвойственную ему роль, а фона достаточно серого для этой жесткой драмы и роли провинциального города, потому что режиссеры, авторы замышляли показать этот фильм как драму провинции.

В фильме «ПираМММида» 2011 года режиссеру Эльдару Салаватову Минск напомнил Москву 1990-х годов. В кадре появляются знакомые улицы, Дворец Республики, который сыграл роль Дома правительства России, Дворец культуры профсоюзов стал офисом крупного московского банка, а Национальная школа красоты – телецентром «Останкино».

Минску часто приходилось играть роль других городов. Например, в фильме «Шпион» режиссера Алексея Андрианова, действие которого происходит в 1941 году в Москве, главные герои картины Федор Бондарчук и Данила Козловский устраивают погоню за немецкими связными. Вдоль театрального сквера на Троицкой горе герои забегают в автобус, проезжают мимо гастронома в Суворовском училище. Далее направляются в сторону Комаровки.

А улицу Богдановича, конечно же, дорисовали художники. Погоня продолжается, но все передвижения хаотичны. Зачастую кадры проспектов Минска сменяются на московские. А кадр возле здания КГБ заставляет задуматься, ведь на месте привычного для нас бюста Дзержинского стоит московский памятник Пушкину.

Антонина Карпилова:

Вообще, пройтись по всему Минску, можно найти очень-очень много мест, например, Троицкое предместье. Какие оно только роли не исполняло, если можно так сказать об архитектурном ансамбле. И роль особняков Варшавы, и Берлина, и Таллина, то есть мы иногда скептически относимся к таким новоделам, потому что Троицкое предместье было восстановлено, но на самом деле для кино это благодатнейшие места. Опять же, близость к Немиге, к Свислочи, к этим двум ключевым водным артериям.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, киноактер, сценарист:

Не как к съемочной площадке нужно относиться к городу, но ценить, что здесь еще сейчас можно снимать. Можно найти фактуры и 1950-х годов прошлого столетия, и 1990-х годов, и даже 1942-1943 года. «Подешевле, мягко говоря». Чем белорусская столица привлекает режиссеров со всего мира? Подробнее здесь.